Se siete divoratori di libri e amanti dei podcast, sarete felici di sapere che Audible, il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri, potrà essere attivato a un prezzo ridotto per un tempo limitato. Invece dei soliti 9,99€ al mese, il servizio sarà offerto a soli 4,95€, cifra che rimarrà tale per i prossimi 6 mesi, ma solo se effettuerete l’iscrizione entro l’11 settembre.

Attivando il servizio durante il periodo promozionale risparmierete oltre 30€ rispetto al prezzo pieno, che non sono pochi per un servizio come Audible, che vi permetterà di accedere a migliaia di contenuti audio, con la possibilità di riprodurli su un’ampia gamma di dispositivi e, soprattutto, senza limitazioni di tempo.

Per accedere all’offerta occorre che abbiate chiaramente un account Audible che, nel caso, potrete creare direttamente tramite il vostro account Amazon, in quanto il noto servizio podcast è parte del colosso dell’e-commerce. Potranno approfittare dell’offerta anche coloro che si sono già iscritti in passato al servizio, beneficiando di qualche promozione, ma a patto che non abbiano rinnovato l’abbonamento negli ultimi 6 mesi.

Un’iniziativa imperdibile dunque, destinata sia a chi non ha mai provato Audible, sia per chi vuole ritornare a divorare libri attraverso un’esperienza d’ascolto unica. Gli audiolibri a vostra disposizione, inoltre, saranno numerosi e sempre aggiornati, per cui non trovare un podcast adatto ai vostri gusti sarà praticamente impossibile. A tal riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata alle 8 ultime uscite da non perdere oppure alla nostra selezione delle 8 migliori esclusive di Amazon Audible.

Ciò detto, qualora foste interessati a sottoscrivere questo abbonamento, vi rimandiamo direttamente alla pagina promozionale, ricordandovi inoltre che, sempre su Amazon, potrete abbonarvi a Prime e beneficiare di innumerevoli vantaggi, primo fra tutti la possibilità di non pagare le spese di spedizioni su tantissimi prodotti.

