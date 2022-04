Se siete alla ricerca di arredamento e attrezzatura da giardino a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di sfruttare la promozione di eBay, valida fino all’8 maggio. Tramite la sezione dedicata sullo store, potrete scegliere tra moltissimi articoli differenti, da tavolini in legno fino a barbecue e utensili su cui potrete riceverere il 20% di sconto grazie a un semplice coupon!

eBay ha messo a vostra disposizione un codice sconto da utilizzare per un massimo di 3 volte per ciascun utente, facilissimo da inserire per completare l’acquisto. Una volta scelti i prodotti perfetti per voi vi basterà copiare e incollareil codice MENO20, subito prima del checkout, per vedere scendere il totale automaticamente. Un vero e proprio affare che va tuttavia colto al volo, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Con l’arrivo della primavera, prendersi cura del proprio spazio all’aperto è fondamentale, partendo dalla pulizia e dalla manutenzione fino alla scelta degli articoli migliori con cui personalizzare il giardino o la veranda. Le opzioni presenti sullo store sono moltissime e vi permetteranno di navigare rapidamente in base alle vostre specifiche necessità.

Sono state create delle sottocategorie per ogni ambito tra cui: attrezzature per l’irrigazione, tosaerba accessori e ricambi, illuminazione da esterno, riscaldamento barbecue o cottura da esterno e molto altro ancora. Dunque, trovare il tavolo perfetto secondo i vostri spazi sarà un gioco da ragazzi, così come acquistare una comoda sdraio pieghevole oppure qualche elettroutensile in grado di ridurre drasticamente le tempistiche di manutenzione quotidiana. Vi ricordiamo che fino all’8 maggio, tramite il coupon MENO20, potrete ricevere fino a 100€ di sconto sul totale!

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di sconti, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina eBay dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon MENO20 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

