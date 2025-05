Narwal Freo Z10 in OFFERTA LANCIO a soli 799€!

Il Narwal Freo Z10 è in offerta lancio sul sito ufficiale a soli 799€ invece di 899€! Disponibile per un periodo limitato fino all'8 giugno, questo robot aspirapolvere vi stupirà con la sua iper aspirazione da 15.000 Pa, il sistema DualFlow anti-groviglio e la tecnologia di lavaggio con acqua calda. Acquistandolo ora riceverete 100€ di sconto e un pacchetto di accessori gratuito.

Narwal Freo Z10, chi dovrebbe acquistarlo?

I Narwal Freo Z10 sono progettati per chi desidera liberarsi completamente delle pulizie domestiche senza rinunciare a risultati professionali. Con la loro potente aspirazione da 15.000 Pa e il sistema DualFlow anti-groviglio, questi robot sono perfetti per famiglie con animali domestici o persone con capelli lunghi, eliminando il 99% delle particelle e dei peli senza mai incepparsi. La tecnologia di evitamento ostacoli al millimetro li rende ideali anche per abitazioni con spazi complessi o molti mobili, permettendovi di dimenticare completamente le preoccupazioni legate alla pulizia quotidiana.

Per chi cerca una soluzione completa per pavimenti di ogni tipo, i Narwal Freo Z10 offrono un valore eccezionale, specialmente con l'offerta lancio di questi giorni. Le funzioni MopExtend ed EdgeSwing garantiscono una pulizia impeccabile anche negli angoli più difficili, mentre il lavaggio con acqua calda tramite AI permette di rimuovere anche le macchie più ostinate fino a 72 ore dopo. La stazione base intelligente con svuotamento automatico della polvere (capacità fino a 120 giorni) vi libererà dalla manutenzione frequente, rendendo questi robot una soluzione ottimale per mantenere la casa impeccabile senza alcuno sforzo.

Attualmente in offerta lancio a soli 799€ invece di 899€, il Narwal Freo Z10 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soluzione completa per la pulizia della casa. Con 100€ di sconto e un pacchetto di accessori gratuiti, questo robot vi libererà dalle faccende domestiche garantendo risultati professionali. La combinazione di tecnologia avanzata e praticità lo rende un alleato indispensabile per mantenere i vostri ambienti impeccabili senza fatica. Il Narwal Freo Z10 è disponibile anche su Amazon.

