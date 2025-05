Entra nel mondo di RoadCraft: ora a 30€ su Instant Gaming!

RoadCraft è in offerta su Instant Gaming a 30,59€ invece di 40€, con uno sconto del 24%! In questo avvincente simulatore di costruzione, sarete alla guida di un'azienda specializzata nel ripristino di aree colpite da disastri naturali. Gestite oltre 40 macchinari realistici, rimodellate il terreno, costruite strade e ponti attraverso 8 diverse mappe da 4 km². La fisica realistica e la possibilità di giocare in cooperativa con altri 3 amici rendono l'esperienza ancora più coinvolgente.

Vedi offerta su Instant Gaming

RoadCraft, chi dovrebbe acquistarlo?

RoadCraft è il titolo perfetto per gli appassionati di simulazioni di costruzione e ricostruzione che desiderano un'esperienza realistica e coinvolgente. Questo gioco si rivela ideale per chi ama la gestione di risorse, la pianificazione strategica e l'utilizzo di macchinari pesanti in ambientazioni diverse. Con oltre 40 veicoli da sbloccare e personalizzare, soddisfa le esigenze delle persone che cercano una simulazione profonda dove ogni macchinario ha uno scopo specifico e un funzionamento realistico, dalle ruspe ai rulli compressori, passando per gru e trasportatori pesanti.

L'offerta attuale rende RoadCraft particolarmente consigliato anche a chi gioca in cooperativa, grazie alla modalità multiplayer che supporta fino a 4 giocatori contemporaneamente. Gli amanti delle sfide troveranno nelle 8 diverse mappe, ciascuna di 4 km² con biomi unici, un'ampia varietà di scenari in cui mettere alla prova le proprie abilità: dalle montagne ai deserti, passando per ambienti marittimi. Avrete la possibilità di interagire con diversi elementi come sabbia, legname e asfalto, rimodellando il terreno secondo necessità.

RoadCraft è attualmente disponibile su Instant Gaming a 30,59€ invece di 40€, con uno sconto del 24%. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di simulatori di costruzione che cercano un'esperienza realistica e sfidante. La possibilità di giocare in cooperativa fino a 4 giocatori e la varietà di scenari e veicoli rendono questo titolo un acquisto consigliato per chi ama la pianificazione strategica e la risoluzione di problemi in ambienti devastati.