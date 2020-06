Biomutant: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Sono oramai diversi anni che il nome di Biomutant circola all’interno del settore videoludico senza mai svelarsi completamente. Dopo una lunga attesa il peculiarissimo Action-GDR di Experiment 101 ha però finalmente deciso di tornare a mostrarsi in un nuovo, lungo e scoppiettante trailer. Sebbene THQ Nordic, publisher del titolo, non abbia ancora rivelato una data di lancio è però chiaro come di carne al fuoco in Biomutant sembra essercene veramente tanta e, in attesa di saperne di più, sembra quindi una scelta decisamente azzeccata quella di prenotare fin da ora il titolo. Il tutto, ovviamente, usufruendo delle migliori offerte a riguardo sul mercato.

Un titolo dalle ambizioni e dalla portata di Biomutant non poteva certo esimersi dal ricevere numerose edizioni speciali, che permettono a qualsiasi giocatore di trovare quella a lui più appropriata.

Standard Edition

Come sempre è presente come primissima scelta l’edizione base, ossia quella che, per intenderci, contiene il gioco e poc’altro. Si tratta dell’edizione perfetta per tutti coloro che sono interessati soprattutto a giocare e non necessitano di tutti i bonus e i gadget contenuti nelle versioni più costose del titolo.

Collector’s Edition

La Collector’s Edition di Biomutant, che potete osservare anche a lato, contiene un gran numero di oggetti decisamente interessanti. A fare la parte del leone è sicuramente la statuina raffigurante il protagonista del titolo, ma sono inoltre presenti anche un Artwork su tessuto, la colonna sonora del gioco e, ovviamente, una confezione dalle fattezze premium.

Atomic Edition

Il nec plus ultra per tutti coloro che vogliono il massimo da Biomutant: l’Atomic Edition del titolo, infatti, oltre che da un prezzo decisamente considerevole è contraddistinta anche da una lunga serie di oggetti dall’indiscusso appeal. All’interno di essa sono infatti presenti un bellissimo diorama, un artwork su tessuto, la colonna sonora, una maglietta e addirittura un tappetino per mouse oversize. Se le vostre speranze per Biomutant sono particolarmente elevate questa è sicuramente la scelta che fa per voi!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!