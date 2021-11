BioShock, Borderlands e tanti altri super giochi in un bundle dal prezzo incredibile!

Humble Bundle in questo periodo non vuole proprio fermarsi e, oltre all’intrigantissimo bundle dedicato ai 30 anni di Sonic con tanti prodotti dedicati alla simpatica icona di SEGA, ha deciso di lanciare un altro pacchetto a un super prezzo colmo di opere dal calibro di Borderlands: The Handsome Collection e BioShock Infinite. Un qualcosa di particolarmente interessante, come sempre disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Aumentando l’offerta a 8,79€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Lightmatter

Morkredd

Layers of Fear Masterpiece Edition

Con almeno 10,13€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth – The Collection

Borderlands: The Handsome Collection

BioShock Infinite

BioShock Infinite Season Pass

Acquistando questo ricco bundle sarà possibile fare anche una buona azione, visto che parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation. Un ottimo modo per fare quindi del bene e, al contempo, arricchire a un super prezzo la propria libreria digitale con dei veri e propri pezzi da 90.

Se siete a fare vostra la ricca lista di giochi presenti qui sopra potete trovare il bundle di Humble Bundle seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è come sempre quello di fare in fretta, visto che si tratta, proprio come da tradizione di Humble Bundle, di un’offerta limitatissima nel tempo.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Aspyr 25th Anniversary Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!