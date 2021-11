Black Friday 2021: 10 sconti bomba sotto i 50€ da cogliere al volo!

Il Black Friday impazza su Amazon e non solo! D’altronde non poteva che essere diversamente visto che oggi è il 26 novembre, la giornata del vero e proprio venerdì nero. Gli sconti sono migliaia ed è difficile stargli dietro, anche perché i portali aggiornano continuamente il loro catalogo con nuove occasioni succulenti appartenenti ad ogni genere di categorie merceologica.

Gli affari dunque sono sempre dietro l’angolo e occorre tenere gli occhi aperti per non lasciarsi sfuggire le offerte migliori, che sono quelle che durano di meno per ovvi motivi. Le pagine di Tom’s Hardware si sono già riempite di ottime offerte, ma abbiamo voluto spingere ulteriormente su di esse affinché possiate avere di fronte a voi una selezione dei prodotti più ambiti, che hanno visto ridursi il prezzo in maniera importante, tanto da diventare imperdibili.

Nel fare ciò, abbiamo raccolto 10 offerte che consigliamo di cogliere al volo, anche perché ci siamo soffermati solo ed esclusivamente su prodotti sotto i 50€, adatti quindi per tute le tasche. Detto ciò, passiamo subito alla scoperta della nostra lista personalizzata, ricordandovi che è bene avere attivo l’abbonamento ad Amazon Prime in modo che possiate ricevere tutto quello che acquistate in poche ore.

Fire TV Stick 4K

Non poteva di certo mancare la Fire TV Stick 4K durante il Black Friday Amazon. Scontata del 43%, è l’ennesima ottima occasione per acquistarla ad un prezzo spacciato. La sua utilità non può essere messa in discussione, in quanto si tratta forse della soluzione migliore, nonché la più economica, per trasformare il vostro vecchio televisore in una smart TV. Basterà infatti collegarla ad una porta HDMI per accedere ad un vasto mondo di contenuti in streaming, dai film alle serie TV, passando per svariate applicazioni.

Scheda per Nintendo Switch SanDisk microSDXC UHS-I

Volete aggiungere più memoria alla vostra Nintendo Switch? Allora qual è il momento migliore per acquistare la scheda di memoria SanDisk microSDXC UHS-I con licenza ufficiale Nintendo? Il modello proposto in sconto da Amazon è quello da 256GB e gode di una velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec, sufficienti per caricare i giochi rapidamente. Un’ottima soluzione anche per archiviare i vostri giochi preferiti. Il prezzo? Vi invitiamo a scoprirlo personalmente.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Se cercate un aspirapolvere portatile ma dalla potenza sufficiente per aspirare un po’ di tutto, allora l’offerta di Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini è quella che fa per voi. Si tratta di un piccolo elettrodomestico che incarna le tipiche caratteristiche del brand, tra cui il rapporto qualità/prezzo che, grazie al Black Friday, diventa ancora più rilevante. Come detto, parliamo di un aspirapolvere portatile, orientato tutto sulla versatilità. Sarà perfetto quindi per pulire gli interni dell’auto e qualsiasi punto che un normale aspirapolvere non riuscirebbe a raggiungere.

Razer DeathAdder V2

Le offerte bomba del Black Friday coinvolgono anche i mouse, in particolare quelli da gaming. A tal proposito, vi segnaliamo il Razer DeathAdder V2, uno dei tanti a permettervi di migliorare le vostre prestazioni nel gioco, grazie ad un sensore ottico preciso e reattivo. Il DPI potrà essere settato fino a 20.000, consentendovi di fare manovre evasive spettacolari nei titoli sparatutto. Parliamo di un modello poi dotato di ben 8 pulsanti programmabili, utili per permettervi di attivare funzioni secondarie in tempi record.

Disco rigido esterno Toshiba HDTB420EK3AA

Se siete alla ricerca di spazi di memoria elevati ma ad un prezzo ragionevole, ad oggi la soluzione migliore è ancora quella di affidarsi ad un Hard Disk. Ora che è arrivato il Black Friday, vi suggeriamo di prendere in considerazione il disco rigido esterno Toshiba HDTB420EK3AA da 2TB. La struttura compatta e sottile e la parte superiore piana rendono il Canvio Basics un hard disk comodo da trasportare e riporre in qualsiasi tasca o borsa.

Marvel’s Guardians of The Galaxy – PS5

Ovviamente anche i videogiochi sono stati coinvolti nell’evento di fine novembre e uno dei più scontati è Marvel’s Guardians of The Galaxy per PS5, un titolo perfetto per gli amanti de I guardiani della galassia, che avranno il potere di vestire i panni di Star-Lord e combattere con uno stile sfrontato oltre ogni limite all’interno di una storia inedita.

Back 4 Blood – PS5

Un altro titolo a cui è stato letteralmente dimezzato il prezzo è Back 4 Blood. Sostanzialmente, si tratta dell’erede dell’apprezzatissimo Left 4 Dead, quindi il titolo perfetto per gli amanti dei giochi cooperativi a base di zombie. Back 4 Blood presenta tutte le caratteristiche che hanno permesso al suo predecessore di essere apprezzato, ma migliorate sotto ogni aspetto per far sì che sia godibile al giorno d’oggi, oltre che ovviamente una grafica aggiornata e tante nuove meccaniche di gioco.

Xbox Game Pass per PC

Rimanendo a tema videogiochi, il Black Friday di Amazon vi permetterà di acquistare l’abbonamento di 3 mesi di Xbox Game Pass per PC a soli 19,99€. Anche in questo caso si tratta un’occasione irrinunciabile per i videogiocatori, soprattutto per quelli che sono soliti provare tantissimi titoli. Come saprete, infatti, con Xbox Game Pass potrete accedere ad una marea di titoli al costo di pochi euro al mese e ricevere ogni mese ricompense gratuite.

Anker Life Mini

Grazie al Black Friday, gli auricolari wireless Anker Life Mini potrete ora acquistarli ad un prezzo mai così basso, reso possibile da uno sconto del 30% che ha fatto scendere il prezzo a meno di 30€. Si tratta di auricolari wireless dall’autonomia pazzesca, superiore a molti altri competitor di fascia superiore, dal momento che riusciranno a garantire una riproduzione continua di ben 32 ore. A questo prezzo sorprende anche la qualità dell’audio, che potrete persino personalizzare tramite l’equalizzatore.

Laccetto Apple AirTag

Se siete soliti perdere oggetti o semplicemente volete avere una sicurezza che il vostro dispositivi non vada smarrito, la soluzione si trova nei cosiddetti AirTag. Di solito, questi dispositivi non hanno un costo elevato ma sarete felici di sapere che il Black Friday ha scontato il laccetto Apple AirTag, il quale non include solo l’AirTag ma una custodia che lo avvolge alla perfezione e lo tiene ben saldo a qualsiasi cosa lo agganciate.

