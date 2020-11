Black Friday Acer, fino a 400 euro di sconto su Desktop, Notebook e monitor

Avete un vecchio PC che volete sostituire? Il Black Friday è una delle occasioni migliori per acquistare una nuova macchina a un prezzo conveniente, grazie soprattutto ai forti sconti che i brand fanno in questa occasione. Acer lo sa bene e quest’anno ha deciso di tentare gli utenti con offerte decisamente interessanti, che prevedono sconti fino a 400 euro su PC desktop, portatili e non solo.

Partiamo subito dalle proposte più succose, come quella fatta sul desktop gaming Predator Orion 3000. Si tratta di un sistema preassemblato completo, perfetto quindi per chi vuole un computer ad alte prestazioni ma non ha la dimestichezza necessaria per assemblarlo da sé. All’interno del case troviamo un processore Intel Core i7-9700, 16GB di RAM DDR4, un SSD da 1TB e una scheda video GeForce RTX 2060. Il Predator Orion 3000 è disponibile solitamente a 1899 euro, ma grazie alle offerte Black Friday di Acer lo potrete acquistare con uno sconto di 400 euro, arrivando così a un prezzo finale di 1499 euro.

Per sfruttare al meglio un computer così, serve ovviamente un monitor adatto: tra le offerte troviamo due proposte interessanti, i modelli Predator Z35P e Predator XB273GX, scontati rispettivamente di 100 euro e 50 euro. Il primo offre un pannello 21:9 da 35″ curvo con risoluzione WQHD (3440 x 1440) e frequenza d’aggiornamento di 120Hz, risultando così perfetto per la massima immersività durante le sessioni di gioco. Il secondo invece ha una diagonale di 27″ e risoluzione Full HD nel classico formato 16:9,ma è in grado di raggiungere i 240Hz, l’ideale per i giochi frenetici e competitivi. Entrambi i modelli sono poi dotati di tecnologia G-Sync, che elimina fastidiosi artefatti grafici come il tearing.

Se non vi interessano i sistemi da gioco ma avete bisogno di un nuovo computer portatile, potrebbe fare per voi questo Acer Swift 3, normalmente disponibile a 999 euro ma scontato in occasione del Black Friday di 150 euro. Il notebook mette a disposizione un processore Intel Core i5-1035G1, 8GB di RAM LPDDR4, un SSD da 512GB e una scheda video dedicata GeForce MX350 con 2GB di memoria video, componenti che consentono al notebook di affrontare qualsiasi operazione senza difficoltà. Il tutto è racchiuso in uno chassis compatto e leggero, che insieme allo schermo 14″ IPS e alla batteria a lunga durata da vita a un prodotto perfetto per chi cerca un compagno di viaggio e di lavoro veloce, affidabile e poco ingombrante.

Un’altra offerta che vogliamo segnalarvi è dedicata a chi cerca un PC fisso tuttofare per la casa, con cui gestire foto e documenti, rispondere alle mail, navigare in rete e ogni tanto giocare online. Se vi ritrovate in questa descrizione l’Acer Aspire TC-886 potrebbe attirare la vostra attenzione: è equipaggiato con un processore Intel Core i7-9700, 8GB di RAM DDR4, SSD da 512GB, HDD da 1TB perfetto per l’archiviazione e scheda grafica GeForce GTX 1650, con 4GB di memoria dedicata.

Chiudiamo con un PC perfetto per il lavoro d’ufficio e adatto a chi cerca qualcosa di compatto ma con schermo di grandi dimensioni. L’Acer Aspire S24-880 è un sistema All-In-One, dove tutti i componenti trovato posto all’interno del monitor, un po’ come succede negli iMac. In questo modello Acer ha inserito, dietro al pannello da 24″ Full HD, un Core i5-8250U, 8GB di RAM DDR4, un SSD da 128GB e un HDD da 1TB. Solitamente l’Acer Aspire S24-880 è disponibile a 999 euro, ma in occasione del Black Friday può essere acquistato a 799 euro.

