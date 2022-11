Ormai siamo agli sgoccioli di questo Black Friday 2022 che, senza alcun dubbio, abbiamo seguito con la massima attenzione nel corso della nostra rassegna giornaliera. Il periodo di offerte già atteso di tutto l’anno sta ufficialmente finendo ma, come era ovvio, Amazon ha pensato di lanciare delle nuovissime promozione da non farsi scappare assolutamente! Per le ultime 24 ore di super ribassi, infatti, sta proponendo prodotti di ogni genere a prezzi folli: console, monitor, fantastici spazzolini Oral-B e molto altro ancora!

Dopo avervi dato un’idea di quello che potreste acquistare, vi proponiamo di seguito una breve e intensa lista di 7 prodotti a prezzi folli, solo per poco ancora. Non solo vi consigliamo di affrettarvi all’acquisto, prima che esauriscano le unità a disposizione o che terminino le promozioni ma, in più, vi invitiamo a fare quanto prima l’abbonamento ad Amazon Prime che vi permetterà di ricevere i vostri articoli in 24h!

7 offerte imperdibili per le ultime 24 ore!

Console Nintendo Switch + Mario Kart 8 | -18%

Non potevamo non aggiungere in cima alla nostra lista il fantastico bundle console + Mario Kart 8 e abbonamento a Nintendo Switch Online per ben 3 mesi disponibile ad appena 299,98€ invece di 368,00€. Una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire, tenendo presente anche l’arrivo del Natale che rende questo bundle ideale come regalo per grandi e piccini appassionati di gaming e, ovviamente, di Super Mario!

Predator Triton 300 SE | -28%

Ad appena 1.079,00€ invece di 1.499,00€ avrete la possibilità di portare a casa un PC portatile dalle prestazioni estreme, in grado di dominare il mondo del gaming e permettervi di lavorare e studiare al meglio delle possibilità. Questo notebook, infatti, è dotato del più recente processore Intel Core di 11a generazione i7-11370H, l’ottima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, memoria SSD da 512 GB e fino a 24 GB di RAM DDR4 3200 MHz. Inoltre, potrete annientare la competizione con il vostro laptop Predator grazie al display 14″ Full HD IPS e refresh rate di 144 Hz. Il gameplay è fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici! Un’occasione da non perdere assolutamente.

Echo Dot di 5a generazione| -58%

In ambito smart home, questo dispositivo è indubbiamente l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo che avrete a disposizione. L’Echo Dot di 5a generazione vi assicura il migliore audio di sempre e vi permette di godere di un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti modelli. Vi garantisce voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza per ascoltare al meglio i vostri brani preferiti e i messaggi vocali. Con dei semplicissimi comandi vocali potrete far partire musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi di streaming, oppure tramite Bluetooth in tutta la casa. Inoltre, potrete chiedere ad Alexa le previsioni del tempo e impostare dei timer con la voce, ricevere risposte alle vostre domande e ascoltare le barzellette più divertenti! Non male se pensate che potrete portarlo a casa ad appena 24,99€ invece di 59,99€.

Smart TV Samsung Neo QLED da 75″| -43%

75″ di pura meraviglia con risoluzione in 8K e colori strabilianti: questo e molto altro, garantito dall’imperdibile smart TV Samsung Neo QLED a disposizione a soli 2.564,05€ invece di 4.399,00€. Un prezzo davvero tracciato per un televisore top di gamma, pensato per assicurarvi la visione di film, serie e match sportivi sempre al meglio. Il pannerò sarà in grado di mostrarvi ogni scena nei minimi dettagli grazie alla tecnologia Quantum Matrix Pro con gli innovativi Mini LED, per bianchi più brillanti e neri più profondi. Inoltre, il Processore Neo Quantum 8K sfrutta l’intelligenza artificiale di un processore davvero rivoluzionario per rendere qualsiasi contenuto sempre eccezionale, da qualsiasi sorgente lo stiate vedendo.

Spazzolino elettrico Oral-B Genius X | -50%

Un’igiene orale corretta è il modo migliore per avere denti perfetti ed evitare di dover ricorrere al dentista con frequenza. Proprio per questo, valutare l’acquisto di uno spazzolino elettrico top di gamma, può stravolgere davvero al vostra routine! In questo caso parliamo del modello Oral-B Genius X, un vero e proprio must have per chi vuole trattare i propri denti nel miglior modo possibile o chi vuole fare un upgrade del proprio spazzolino. Al costo di 99,99€ invece di 199,99€, potrete portarvi a casa un prodotto eccezionale che vi assicura una pulizia professionale e gengive più sane grazie all’intelligenza artificiale che analizza il vostro stile di spazzolamento e vi guida, per non farvi tralasciare nessuna zona! Inoltre potrete scegliere tra 6 modalità di spazzolamento: Pulizia quotidiana, Pro-Clean (Pulizia Profonda), Denti sensibili, Sbiancante, Protezione gengive e Nettalingua,

Macchina del caffè Lavazza a modo mio | -30%

Il caffè… la bevanda che mantiene costantemente in moto tutto il mondo, dalla mattina presto fino alla sera. Cosa c’è di meglio, dunque, di una macchina del caffè Lavazza, a prezzo super scontato, come regalo di Natale? Assolutamente niente, sopratutto ora che potrete acquistarla ad appena 87,90€ invece di 124,90€, un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare! Questo modello dal design delicato e dal motore super silenzioso è tutto italiano e si adatta perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di vivacità all’arredamento e un piacere intenso e profondo al vostro palato. Inoltre, trattandosi di un prodotto semplici, lavare i componenti è super facile: vi basterà rimuoverli e infilare in lavastoviglie!

Monitor gaming LG 34GN850 UltraGear da 34″| -40%

Ad appena 599,99€ invece di 999,99€ potrete portare a casa un monitor da gaming di eccellente qualità, perfetto per godervi al meglio qualsiasi titolo senza perdere nemmeno un dettaglio in scena! Perché acquistare il modello LG UltraGear da 34″? Si tratta indubbiamente un modello da gaming top di gamma, in grado di assicurarvi il massimo coinvolgimento durante ogni partita. Il primo elemento da valutare attentamente è l’ottimo display Nano IPS 21:9 caratterizzato dall’utilizzo tecnologia AMD FreeSync Premium e dalla G-Sync, l’ideale per i gamer agonistici. Altrettanto importante il Refresh Rate a 160Hz, ideato appositamente per consentire ai giocatori di visualizzare più rapidamente possibile il fotogramma successivo e rendere ogni scena ancora più fluida, anche nei match più caotici. Dunque, i gamer competitivi potranno rispondere più velocemente agli avversari, mirando agli obiettivi con estrema rapidità.

