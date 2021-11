Black Friday Amazon: sconti fino al 50% su tanti prodotti per la tua smart home!

Siete alla ricerca di dispositivi per la vostra smart home? Che abbiate già un ambiente altamente tecnologico o vogliate iniziare a crearvene uno, poco importa! Le offerte Amazon dedicate alla tecnologia e alla domotica non mancheranno di soddisfare: tra telecamere, assistenti vocali, luci e lampadine smart, c’è davvero odore di affare per tutti!

Per citare alcuni buoni esempi, segnaliamo i dispositivi Amazon in forte sconto, anche del 50%, e l’eccezionale Telecamera Netatmo la quale, dai 299,99€ previsti in origine, scende a soli 209,00€! Quasi 100,00€ di risparmio per una telecamera completissima e adatta anche ad ambienti esterni!

Come accennato poco sopra, la telecamera Netatmo è particolarmente utile per ambienti esterni. Davvero efficace, ad esempio, se abbinata al proprio garage, poiché, essendo dotata di luce e sensore di movimento, entra in azione non appena sollevata la porta del garage. Il rilevatore di movimento, inoltre, si attiva anche in prossimità di persone e animali, per garantire totale sicurezza. Dotata di un proiettore intelligente, poi, si accende se necessario per spaventare eventuali malcapitati. Infine, memorizza anche i video acquisiti ed emette dei suoni in caso di problemi ed intrusioni.

Non dovesse interessarvi, sappiate che in sconto trovate anche tanti altri dispositivi pensati per la sicurezza e la vostra casa, come gli eccezionali Assistenti Amazon Alexa, ad esempio, in sconto del 50%, oppure altre telecamere meno costose!

Insomma, tra luci, lampadine e telecamere, c’è davvero da sbizzarrirsi! Tutti questi prodotti rimarranno in offerta fino a lunedì 29 novembre, quindi affrettatevi! Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

