Black Friday Amazon: tutte le date, offerte e novità da non perdere

La settimana del Black Friday è uno degli eventi più attesi dell'anno per tutti gli amanti dello shopping, e anche nel 2024, Amazon si prepara a offrire ai propri clienti una serie di opportunità imperdibili. L'inizio ufficiale delle offerte è fissato per le 00:01 di giovedì 21 novembre e durerà fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre. Durante questo periodo, i clienti di Amazon potranno accedere a centinaia di migliaia di promozioni, con sconti su una vasta gamma di prodotti, dai gadget tecnologici ai capi di abbigliamento, fino a giocattoli, elettrodomestici e molto altro. Per chi vuole anticipare le occasioni, è già possibile visitare la pagina promozione dell'evento per scoprire le prime offerte e restare aggiornati su tutti i dettagli.

Amazon Black Friday Universe: un'esperienza immersiva a Milano

Quest'anno, Amazon ha deciso di rendere ancora più speciale il Black Friday con un'iniziativa unica: l’Amazon Black Friday Universe. Questo pop-up store esperienziale, che aprirà al pubblico dal 26 novembre all'1 dicembre, offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare e vivere l'universo Amazon in prima persona. Situato a Milano, in Via De Cristoforis 1, il negozio sarà suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un aspetto speciale dell'offerta Amazon. Tra queste, l'Area Made in Italy, il Pianeta Amazon Fashion e l’Area Amazon Fresh, permetteranno ai visitatori di scoprire i prodotti più esclusivi e innovativi disponibili su Amazon. Un’occasione unica per immergersi nel mondo di Amazon, non solo come piattaforma di shopping, ma come punto di riferimento per lo stile di vita moderno.

Uno degli aspetti più innovativi di Amazon Black Friday Universe sarà la possibilità di interagire con PartyRock, un nuovo strumento di Amazon Web Services che permette a chiunque di creare e condividere applicazioni divertenti basate sull'intelligenza artificiale generativa. Grazie a PartyRock, i visitatori del pop-up store potranno esplorare la tecnologia dell'AI in modo semplice e gratuito, creando applicazioni creative senza bisogno di competenze tecniche. Ad esempio, sarà possibile generare un menù natalizio personalizzato, scrivere un biglietto di auguri o persino scegliere il regalo perfetto da condividere con i propri cari.

Le vetrine esterne di Amazon Black Friday Universe ospiteranno anche una selezione di prodotti in offerta per la settimana del Black Friday, suddivisi per diverse fasce di prezzo, così da offrire ispirazione a chi cerca il regalo perfetto in vista delle festività natalizie. Ogni prodotto esposto sarà accompagnato da un QR code, che permetterà ai visitatori di scoprire tutte le informazioni direttamente su Amazon in modo rapido e conveniente. Sarà un'occasione unica per fare acquisti in anticipo e approfittare di sconti esclusivi, in un ambiente dove la scoperta e l'innovazione sono al centro dell’esperienza.

Prime sempre al centro di tutto

Amazon non è solo un leader nelle offerte, ma si distingue anche per la qualità dei suoi servizi, in particolare per i clienti Prime. Chi ha sottoscritto l'abbonamento può approfittare di consegne veloci e gratuite, con opzioni come la consegna in giornata o il ritiro presso un Amazon Locker o un Amazon Counter senza costi aggiuntivi. Inoltre, Prime offre vantaggi in fase di pagamento, con la possibilità di scegliere tra diverse modalità, tra cui carta di credito, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, buoni regalo Amazon e la nuova opzione BANCOMAT Pay, che rende ancora più facile e sicuro acquistare durante la settimana del Black Friday.

Gli orari di apertura del Black Friday Universe

L’ingresso all’Amazon Black Friday Universe è gratuito e aperto a tutti, con orari di apertura pensati per venire incontro a tutte le esigenze. Dal 26 novembre all'1 dicembre, i visitatori potranno esplorare il pop-up store nei seguenti orari: martedì 26 novembre dalle 14:30 alle 20:00, mercoledì 27 novembre dalle 11:00 alle 20:00, giovedì 28 novembre dalle 11:00 alle 17:00, venerdì 29 novembre dalle 14:00 alle 20:00, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre dalle 11:00 alle 20:00.

Il Black Friday 2024 di Amazon si preannuncia quindi come un evento straordinario, capace di unire vantaggi concreti in termini di risparmio e un'esperienza unica nel suo genere. Non resta che prepararsi a vivere un mese di novembre all'insegna delle offerte, delle scoperte e della tecnologia, con Amazon come protagonista indiscussa.