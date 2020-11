Black Friday ExpressVPN, 3 mesi in regalo e 49% di sconto

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della mattinata dedicate al Cyber Monday 2020, è ora il momento di tornare a parlare di VPN e, più nello specifico, di una delle favorite dai tanti utenti che amano usufruire di servizi tier 1 dedicati alla navigazione sicura. Stiamo parlando di ExpressVPN che, proprio in occasione del periodo Black Friday/Cyber Monday, ci ripropone quella che è una delle sue proposte più apprezzate.

La celebre azienda del mondo VPN ha infatti ben pensato di riproporci un ottimo sconto pari al 49% sulla sottoscrizione di un abbonamento annuale, aggiungendo al tutto anche 3 mesi di servizio in regalo, per un totale di 15 mesi di abbonamento! Si tratta di una delle offerte più apprezzate del settore, specie considerando la popolarità di ExpressVPN, giudicata anche dal nostro team di esperti come una delle migliori VPN di questo 2020, sia in termini di velocità, che di privacy, sblocco dei siti e gestione delle reti P2P.

Grazie a questa ottima promozione, dunque, potrete usufruire dei servizi di Express VPN per 15 mesi al prezzo mensile di appena 5,79€, invece dei canonici 11,32€, per quello che è un’abbonamento che, nel suo complesso, vi costerà appena 86,69€, il che non è affatto male considerando anche la possibilità di essere rimborsati grazie alla formula “soddisfatti o rimborsati”, utilizzabile fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento.

Sicura, veloce ed accessibile anche i neofiti del mondo delle connessioni protette, ExpressVPN vanta oltre 3000 server in 160 aree su 94 Stati, ed è la soluzione ideale per chi cerca una connessione di ottimo livello, con garanzie di sicurezza adeguate a qualunque necessità: dalla visione in streaming di contenuti sulle varie piattaforme digitali, sino ai pagamenti in Bitcoin, il tutto con una crittografia dati certificata di livello militare e una chiara politica di zero-log.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di ExpressVPN «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!