Black Friday in anteprima: tecnologia in svendita da Comet!

Come vi abbiamo anticipato in diversi articoli, numerosi store hanno intenzione di anticipare il Black Friday di qualche settimana ed è proprio il caso di Comet. Lo store, infatti, ha pubblicato una sorta di “Anteprima Black Friday” con sconti che coinvolgono la migliore tecnologia attuale, dagli smartphone alle smart TV e dai tablet di nuova generazione agli elettrodomestici.

Grazie a Comet, dunque, avrete già un assaggio di quello che vi aspetta nelle prossime settimane ma, come detto, le offerte di questa iniziativa sono già ottime per chi non intende aspettare un altro mese per effettuare i propri acquisti. Dagli smartphone alle smart TV e dai piccoli ai grandi elettrodomestici, la promozione tiene conto dei prodotti più ambiti e uno di questi è il Samsung Galaxy S21 Plus, il quale viene proposto nella variante da 128GB ad un prezzo davvero competitivo, permettendovi di acquistarlo a 799,00€ invece di 1.079,00€.

Si tratta di un dispositivo mobile conosciuto da tutti, grazie alle sue qualità che gli permettono di essere ad oggi uno dei migliori smartphone in assoluto sotto ogni punto di vista, a partire dal display fino al comparto fotografico. Il modello Plus implementa uno schermo da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, con frequenza a 120Hz e una luminosità che supera abbondantemente la soglia dei 1.000 nit, permettendovi di leggere qualsiasi cosa anche sotto la luce diretta sole. Il display, inoltre, è protetto dal Gorilla Glass 7 e la resa dei colori è la tipica di Samsung, il quale si conferma ancora una volta come il miglior produttore di schermi AMOLED.

Come detto, il Samsung Galaxy S21 Plus porta ogni aspetto dello smartphone ai vertici della categoria, soprattutto per quanto concerne la fotocamera. Quest’ultima è composta da 3 sensori, di cui uno dedicato allo zoom, e il livello di qualità è impressionante se consideriamo che si tratta pur sempre di uno smartphone. I sensori saranno in grado di scattare foto perfette sia di giorno che di notte ed è proprio in condizioni di bassa luminosità dove il Galaxy S21 Plus mostra le sue capacità, riuscendo a far entrare tanta luce nell’obiettivo affinché le immagini siano godibili. In un mercato dove anche gli smartphone entry level si comportano bene, la proposta di Samsung è una di quella che riesce ancora a giustificare la differenza di prezzo che c’è tra un dispositivo di fascia alta e un entry level.

L'iniziativa di Comet ci ha colto di sorpresa e siamo sicuri che non vedete l'ora di scoprire tutte le altre proposte.

