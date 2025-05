Benessere smart e tecnologia Google: Fitbit Charge 6 a 119€!

Google Fitbit Charge 6 è ora disponibile su Amazon a soli 119€ invece di 159,95€, con uno sconto del 26%! Questo avanzato activity tracker vi offre 7 giorni di autonomia, GPS integrato e oltre 40 modalità di allenamento. Con l'abbonamento premium incluso di 6 mesi, potrete accedere a consigli personalizzati e analisi dettagliate del sonno. Resistente all'acqua fino a 50 metri e compatibile con Google Maps e Wallet, rappresenta il compagno ideale per migliorare il vostro benessere quotidiano.

Google Fitbit Charge 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Fitbit Charge 6 è perfetto per chi desidera monitorare la propria attività fisica e benessere quotidiano con un dispositivo elegante e completo. Con oltre 40 modalità di allenamento, GPS integrato e monitoraggio continuo del battito cardiaco, questo activity tracker vi supporterà sia che siate atleti occasionali sia che pratichiate sport con regolarità. Le funzionalità avanzate di monitoraggio del sonno, dello stress e della salute cardiaca, incluso l'ECG, lo rendono un alleato prezioso per chi vuole migliorare il proprio stile di vita a 360 gradi.

L'integrazione con l'ecosistema Google rappresenta un valore aggiunto sostanziale per gli utenti Android, permettendovi di utilizzare Google Maps, Google Wallet e controllare YouTube Music direttamente dal polso. Con 7 giorni di autonomia, resistenza all'acqua fino a 50 metri e la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, il Charge 6 soddisfa le esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile per ogni giornata, senza rinunciare alla comodità. L'abbonamento premium di 6 mesi incluso vi permetterà inoltre di accedere a consigli personalizzati e contenuti esclusivi per ottimizzare il vostro percorso di fitness.

A soli 119€ invece di 159,95€, il Google Fitbit Charge 6 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un activity tracker completo. Il pacchetto include l'abbonamento premium di 6 mesi, cinturini in due taglie e un caricatore compatibile. Vi permetterà di tenere sotto controllo salute e fitness con precisione, restando connessi a ciò che conta di più nella vostra vita quotidiana.

Vedi offerta su Amazon