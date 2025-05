Lavora meglio con Logitech MX Master 2S a soli 57€: il mouse professionale definitivo!

Il mouse Logitech MX Master 2S è ora disponibile su Amazon a soli 56,99€ invece di 119€, con uno sconto del 52% grazie alla Tech Week! Questo dispositivo wireless Bluetooth vi permetterà di controllare fino a 3 computer contemporaneamente, con un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, persino sul vetro. La forma ergonomica sagomata garantisce la massima comodità mentre la batteria offre fino a 70 giorni di autonomia con una singola ricarica. Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra produttività con un mouse professionale a prezzo dimezzato.

Mouse Logitech MX Master 2S, chi dovrebbe acquistarlo?

I mouse Logitech MX Master 2S sono l'alleato perfetto per i professionisti che lavorano con più dispositivi contemporaneamente. Con la capacità di controllare fino a tre computer in modo fluido grazie a Logitech Flow, sono ideali per chi passa costantemente da un dispositivo all'altro e ha bisogno di copiare file o testo tra diversi sistemi. Il tracciamento di precisione Darkfield che funziona anche su superfici in vetro, insieme alla forma ergonomica studiata per ridurre l'affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro, li rende particolarmente adatti a grafici, programmatori e content creator.

La batteria che garantisce fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica e la possibilità di ottenere un'intera giornata di utilizzo con soli 3 minuti di ricarica soddisfano le esigenze di chi non può permettersi interruzioni durante la propria attività. Lo scorrimento laterale e la rotellina adattiva alla velocità vi faranno risparmiare tempo prezioso nella navigazione di documenti complessi e lunghe pagine web. Questi mouse rappresentano un investimento eccellente per aumentare la produttività in contesti lavorativi esigenti o in configurazioni multi-dispositivo.

A soli 56,99€ invece di 119€, il mouse Logitech MX Master 2S rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra produttività. La batteria che dura fino a 70 giorni e la possibilità di ottenere un'intera giornata di utilizzo con soli 3 minuti di ricarica lo rendono un compagno affidabile per qualsiasi flusso di lavoro, sia a casa che in ufficio.