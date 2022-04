La primavera è arrivata e si sta avvicinando anche la Pasqua, il che significa che alcuni di voi potrebbero partire per una vacanza, quindi potrebbe essere utile prendere le giuste precauzioni per far sì che la vostra casa resti al sicuro. Le nuove offerte Amazon dedicate alle videocamere smart Blink vi permetteranno di effettuare ciò a prezzi vantaggiosi.

Gli sconti attuali sulle videocamere Blink arrivano fino al 38% e sarete felici di sapere che le offerte coinvolgono sia videocamere singole, sia set composti da 2 o più dispositivi, necessari per coprire diversi angoli dell’abitazione. Il portale, inoltre, ha fatto sì che possiate acquistare a prezzo scontato soluzioni da interno ed esterno, coprendo così ogni esigenza e fare in modo che possiate tenere tutto sotto controllo quando o se deciderete di partire per una vacanza.

Le videocamere Blink sono tra i migliori dispositivi di videosorveglianza, soprattutto se si considera la spesa finale, di molto inferiore rispetto al classico sistema di sicurezza, che richiede inoltre installazioni complesse e spese ulteriori. Grazie alle offerte Amazon, infatti, vi basteranno 27,99€ per acquistare un modello con risoluzione Full HD, rilevatore di movimento e altre funzioni integrate. Se poi vorrete sbarazzarvi dei fili, sarà sufficiente arrivare a 49,99€ che, rispetto agli originali 79,99€, sono davvero pochi.

Oltre che in diurna, la qualità delle videocamere Blink sarà ottima anche di notte. In aggiunta, non dovrete preoccuparvi che il maltempo possa farle smettere di funzionare, a patto ovviamente di acquistare le rispettive versioni outdoor, ossia quelle progettate per l’esterno, resistenti alle tipiche intemperie stagionali. A prescindere da quale modello acquistiate, potrete usare le soluzioni Blink anche per comunicare con chi si trova dall’altra parte, grazie al microfono integrato e all’audio bidirezionale.

Vi ricordiamo che con una videocamera smart Blick potrete controllare le immagini direttamente dallo smartphone e persino da un Amazon Echo, a patto che sia un modello dotato di display. Se avete un semplice Echo, potrete comunque usare i comandi vocali, grazie al supporto verso il noto assistente vocale. Le videocamere Blink, infine, sono ottimizzate per funzionare fino a due anni e questo con il semplice inserimento di batterie AA al litio, tra l’altro incluse nel prezzo.

Ribadiamo che i sistemi di videosorveglianza a marchio Blink in offerta sono molteplici, motivo per cui consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

