Il mese di novembre è finalmente giunto e, con esso, si torna a respirare aria di grandi offerte, grazie soprattutto all’arrivo, a fine mese, del tradizionale periodo del Black Friday che, come saprete, darà una spinta decisiva al mondo dello shopping online, contribuendo in larga parte agli acquisti in vista di Natale.

Con queste prospettive, dunque, verrebbe da pensare che questo sia un momento un po’ spento per il mondo degli acquisti online, con la gran parte degli store ferma ai nastri di partenza, in attesa dell’arrivo dei giorni dedicati alle offerte di fine mese. Ebbene, non è così! Molti store, infatti, si stanno spendendo moltissimo già in questi giorni, fornendo tanti (e validi) pretesti per acquistare prodotti online, grazie ad offerte davvero imperdibili.

Offerte come quella che fa da titolo a questo articolo, e grazie alla quale avrete la possibilità di portarvi a casa non uno, ma ben 2 dispositivi Amazon Echo Show al prezzo di uno! Un affare con tutti i crismi, ed a cui si aggiunge anche il bonus, non da poco, di una splendida e funzionale lampadina Philips HUE bianca con attacco E27, che è quello standard per buona parte dei sistemi di illuminazione domestici.

Il prezzo? Parliamo di appena 73,98€ per l’intero kit, composto da 2 Echo Show 5 (singolarmente venduto a 84,99€) ed una lampadina Philips HUE, dunque con uno sconto del 61% rispetto al prezzo originale del bundle, che sarebbe invece di 191,97€!

Non c’è che dire, si tratta di un affare imperdibile, specie per quella che è la qualità dei dispositivi Echo Show 5 che, come vi abbiamo ribadito diverse volte nel tempo, sono certamente i dispositivi più interessanti e funzionali tra la vasta gamma di prodotti Amazon Echo.

Dotato di uno uno schermo HD da 5″ e touch, Echo Show 5 amplia a dismisura quelle che sono le possibilità normalmente offerte da un classico prodotto Echo, includendo sì le funzioni tipiche dell’assistente vocale Alexa, ma ampliando a dismisura le possibilità di utilizzo grazie proprio allo schermo che, ad esempio, vi permetterà di vedere video online, di consultare siti internet direttamente dal dispositivo, o anche di effettuare videochiamate, grazie alla nitida fotocamera frontale integrata da 2MP.

Oltre a ciò, parliamo anche di un dispositivo che è nato col palese intento di fungere da smart HUB per la propria rete domotica, giacché proprio il display risulta davvero comodo per il controllo dei diversi e compatibili dispositivi smart che si possono installare in casa, non ultime proprio le luci, da cui la presenza nel bundle della succitata lampadina Philips HUE che, in tal senso, potrebbe essere la prima di quello che sarà il vostro sistema di illuminazione intelligente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo bundle prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

