Bomba Amazon: Huawei Watch GT 2 scontato di quasi 130€!

Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch da utilizzare quotidianamente, Amazon vi propone un ribasso da capogiro su un prodotto Huawei di fascia alta da non perdere assolutamente. Si parla di Huawei Watch GT 2 che al momento è scontato del 56% sullo store Amazon del famoso marchio, sfiorando un ribasso di circa 130€ fino a questa sera! Questo smartwatch dalle prestazioni eccezionali è disponibile nell’elegante colorazione matte black e solitamente si aggira intorno ai 229,00€ ma, se vi affrettate a usufruire dell’offerta, potrete portarlo a casa a soli 99,00€.

Vediamo nel dettaglio cosa rende Huawei Watch GT 2 un valido prodotto da acquistare, partendo dall’esclusivo chip Kirin A1 sviluppato direttamente da Huawei, per il massimo della reattività, e accompagnato da un’interessante tecnologia per il risparmio energetico intelligente che permette alla batteria di durare fino a circa 2 settimane. Si tratta di un prodotto pensato per essere d’aiuto nella vostra routine, senza necessità di essere ricaricato frequentemente e in grado di sostenervi durante l’allenamento: ci sono 15 modalità diverse adatte alle vostre attività sportive e anche numerosi corsi preinstallati sullo smartwatch, se siete alla ricerca di esercizi professionali da aggiungere al vostro circuito.

Altrettanto fondamentale la possibilità di effettuare telefonate tramite Bluetooth, mentre si è impegnati a fare altro, per esempio; con questa feature potrete parlare al telefono mentre state svolgendo altre attività oppure mentre state guidando, ma in totale sicurezza. Infine, non meno importante, lo splendido display del quadrante AMOLED da 1,39 pollici in vetro 3D, una vera e propria svolta nel settore degli smartwatch. In conclusione, un prodotto multifunzionale, in grado di accompagnarvi durante le lunghe giornate di lavoro o di studio, il tutto a 99,00€

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo store Huawei su Amazon, ma vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

