Tra una manciata di giorni, per l’esattezza il prossimo 18 febbraio, sbarcherà finalmente su PlayStation4 e PlayStation 5 Horizon Forbidden West, ossia il seguito dell’apprezzatissima esclusiva PlayStation. Un appuntamento a cui è impossibile mancare e che Amazon ha deciso di celebrare offrendo in regalo a tutti coloro che preordineranno il gioco ben 20 euro di credito PS Store.

Esatto, avete capito bene: se decidete di prenotare Horizon Forbidden West su Amazon, oltre alla spedizione gratuita e la grande affidabilità del noto store, Amazon vi regalerà una card da 20 euro di credito del PS Store, da spendere come meglio credete. In altre parole, stiamo parlando di quasi il 30% di sconto per uno dei titoli più attesi dell’anno, non male vero?

Se siete invece interessati a qualche altra particolare edizione di Horizon Forbidden West, potete trovare nel nostro articolo dedicato i posti dove acquistarle al miglior prezzo. Siete pronti a immergervi in questa nuova ammaliante esclusiva PlayStation?

» Clicca qui per acquistare Horizon Forbidden West per PS4 su Amazon e ricevere 20 euro PS Store in regalo! «

» Clicca qui per acquistare Horizon Forbidden West per PS5 su Amazon e ricevere 20 euro PS Store in regalo! «

Offerte Amazon di febbraio

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!