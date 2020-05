Borderlands 3 e tanti altri titoli 2K in sconto fino all’80% su GamersGate!

GamersGate ha deciso di scaldare ulteriormente queste prime settimane di maggio proponendo in forte offerta sul proprio store tutta una serie di titoli 2K. Ad essere ora come ora acquistabili con sconti fino all’80% sulla piattaforma sono infatti giochi di tutto rispetto, come ad esempio Borderlands 3, NBA 2K20 e BioShock Collection. Una pletora di opere interessanti, disponibili a prezzo d’eccezione per ancora qualche giorno, visto che le offerte in questione avranno termine il prossimo 14 maggio 2020. Ah, non mancano ovviamente le varie Deluxe Edition e i diversi DLC, con tutti le edizioni speciali e contenuti aggiuntivi che sono anch’essi acquistabili con un grande risparmio nei prossimi giorni.

Tra i titoli 2K più interessanti attualmente in offerta su GamersGate possiamo trovare:

Come sempre sono però veramente tanti i titoli in offerta e, oltre a quelli precedentemente elencati, possiamo trovare in sconto fino all’80% anche altri titoli interessantissimi come Sid Meier’s Civilization Beyond Earth, tutti i Borderlands e i DLC di moltissimi giochi 2K. Se siete interessati a qualcuna di queste offerte vi conviene fare decisamente presto: esse avranno infatti termine tra esattamente tre giorni, ossia il prossimo 14 maggio 2020. Se volete dare un’occhiata più da vicino a tutte queste offerte potete farlo comodamente qui sotto:

