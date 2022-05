Se siete alla ricerca di un buon epilatore in promozione sarete entusiasti di scoprire che, grazie all’iniziativa Braun Cashback Estate, potrete acquistare un Silk-épil su cui ricevere un rimborso dal valore massimo di 50€. Dal 1 maggio fino al 30 giugno, potrete sfruttare questa promozione acquistando i prodotti del marchio o su Amazon o su eBay, in base alle vostre preferenze.

Come funziona il Braun Cashback Estate? Gli step da seguire sono semplici ma noi vi aiuteremo a eseguirli correttamente. Dopo aver acquistato uno dei prodotti Braun, sarà necessario dimostrare l’acquisto sul sito apposito, entro e non oltre 15 giorni. Infine, svolta la procedura correttamente, potrete ricevere l’accredito direttamente sul vostro conto corrente. Di seguito, andremo a spiegarvi nel dettaglio come procedere e quale sono le informazioni indispensabili per farvi accreditare il rimborso.

Per la fase d’acquisto non ci sono accortezze particolari, se non quella di acquistare direttamente o da Amazon o da eBay. Una volta fatto questo, prima di caricare il documento necessario per ricevere il cashback, dovrete registrarvi nella sezione relativa all’acquisto di cui vi lasciamo direttamente il link corretto. Dopo aver inserito i dati richiesti, basterà caricare la foto della ricevuta d’acquisto, del codice a barre (EAN) presente sulla confezione dell’articolo e il gioco è fatto, non vi resterà che attendere!

Ovviamente, ciascun destinatario potrà ricevere solo e unicamente un rimborso e nel caso in cui risulti l’acquisto di più articoli Braun nella stessa ricevuta, verrà effettuato solo il cashback dell’importo speso per la confezione più cara. Tra le proposte più interessanti in questo periodo, c’è indubbiamente il modello Braun Silk-épil 9 al momento disponibile a 79,99€ invece di 99,99€.

Questo epilatore elettrico da donna è dotato di un’ampia testina flessibile, perfetto per raggiungere anche le zone più scomode in pochissimo tempo. Inoltre, le 40 pinzette con tecnologia MicroGrip lasciano la pelle super liscia liscia per intere settimane, riuscendo ad estirpare il pelo fino alla radice. Va menzionato che questo epilatore elettrico Braun è impermeabile al 100%, quindi potrete utilizzarlo comodamente nella vostra vasca o addirittura sotto la doccia.

Per sfruttare al meglio la promozione in corso in questo momento, vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito alla pagina Braun dedicata e acquistare i prodotti perfetti per voi, in modo tale da ottenere il Braun Cashback Estate il prima possibile!

