Bundle PS5 + Ratchet & Clank disponibile da Mediaworld!

Dopo mesi di incertezza per ciò che concerne il mondo console, sembra quasi che questo mese di giugno ci stia proponendo un parziale ritorno alla normalità, ben chiaro che si tratta per lo più di una casualità, e che la situazione causata dal prolungato shortage di componenti generato dal COVID-19, procederà ancora per diverso tempo, se non addirittura fino al 2023!

Nel mentre, tuttavia, la “vendita a singhiozzi” delle nuove console da gaming procede, ed è curioso che, proprio in questi giorni, siano diversi gli store che si stiano proponendo, con Amazon che proprio in mattinata ha riproposto la ricercatissima Xbox Series X, Gamestop che continua a proporsi settimanalmente ai suoi utenti, ed infine Mediaworld che, come vi abbiamo raccontato ieri, si sta proponendo con 3 giorni di vendite dedicati a PS5!

E così, dopo la vendita di ieri dedicata esclusivamente a PlayStation 5 Digital Edition, con la giornata di oggi Mediaworld ci propone un acquisto a dir poco imperdibile, poiché ad essere in vendita non è semplicemente PS5 nella sua versione con lettore disco, ma addirittura l’introvabile bundle della console con, incluso nel prezzo, anche il nuovissimo titolo della serie Ratchet & Clank!

Come già successo per la giornata di ieri, dunque, Mediaworld vi darà la possibilità di acquistare una (ed una sola) console PlayStation 5 anche se, chiaramente, il sistema di vendita sarà gestito attraverso una coda digitale che, purtroppo, non permetterà a tutti di accaparrarsi la console. L’appuntamento, dunque, è fissato per le 15:00 a queste coordinate che, come vi abbiamo raccontato già ieri, corrispondono alla nuova sezione dello shop online di Mediaworld dedicata esclusivamente al gaming, ed a cui potrete avere accesso solo a patto che vi registriate. Senza un accesso, infatti, non sarà possibile procedere all’acquisto, sicché vi suggeriamo di utilizzare il tempo che ci separa dall’apertura della vendita per poter completare la registrazione al portale, la qual cosa non richiederà che pochissimi minuti.

Detto ciò, ribadiamo che la PlayStation 5 messa a disposizione dal portale oggi è quella con disco e che, sia oggi che domani, non sono previsti stock della versione “Digital Edition” che, pertanto, per ora non potrà essere acquistata. Allo stesso modo, vi ricordiamo che questa è la seconda delle 3 vendite console che Mediaworld sta mettendo a disposizione dei suoi utenti, e che anche domani PlayStation 5 tornerà in vendita nella sua versione con disco, ma senza alcun gioco incluso.

Chiarito questo, vi garantiamo che la console non solo è venduta direttamente dalla catena, ma essa è disponibile senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti, e con spedizioni che dovrebbero partire entro la fine del mese. Non si tratta quindi, come molti credevano, di un preorder, ma di una vendita effettiva!

In chiusura, vi assicuriamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

