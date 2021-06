PS5: disponibile da domani su MediaWorld per 3 giorni, ecco come averla!

Non siete ancora riusciti a mettere le mani su PS5? Niente paura! Da domani, su MediaWorld sarà possibile tentare la sorte per ben tre giorni. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per poter entrare finalmente nella next-gen, in particolare nella nona generazione videoludica. Adesso, finalmente, il catalogo dei titoli disponibili sta aumentando esponenzialmente: da Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, fino ad arrivare ai titoli più attesi come Elden Ring e Battlefield 2042 (che permetterà su next-gen partite fino a 128 giocatori).

Come sopra specificato, le date saranno tre (tutte a partire dalle 15:00):

Il 22 giugno toccherà a PlayStation 5 Digital Edition ;

toccherà a ; Il 23 giugno sarà disponibile il bundle PlayStation 5 Standard Edition + Ratchet & Clank Rift Apart ;

sarà disponibile il bundle ; Il 24 giugno sarà la volta di PlayStation 5 Standard Edition.

Per non perdere la vostra opportunità, non vi resta che rimanere aggiornati sulle pagine di OfferteLabs. Al momento, la pagina d’acquisto, ovviamente, è chiusa, ma vi basterà accedervi prima dell’orario di apertura, ovvero prima delle 15:00 del 22, 23 e 24 giugno 2021. Vi auguriamo una buona fortuna, auspicando che possiate riuscire ad ottenere l’agognata console del colosso di Tokyo. D’altronde PS5 è uscita da oltre mezzo anno, risultando di difficile reperibilità in tutto questo lasso di tempo. Lo stesso vale per la controparte di Microsoft o per il mercato delle schede video, a causa della crisi dei componenti.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti.