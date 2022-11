Siamo ormai alla metà di novembre, e l’aria natalizia si sta diffondendo ogni giorno di più. Tra i vari acquisti da fare per prepararsi al 25 dicembre, uno che non può mancare assolutamente è il calendario dell’avvento. Mentre un tempo ad accompagnarci giornalmente verso il Natale erano generalmente i cioccolatini (e diciamolo, spesso di qualità scarsa), oramai esistono calendari dell’avvento di ogni tipo, che presentano dietro alle porticine gli oggetti più vari; che voi siate fan di una saga o franchise in particolare, dei prodotti per la skincare o di bevande come tisane o persino alcolici, esisterà sicuramente il calendario perfetto per voi o per la persona a cui volete regalarlo.

Con tutta questa scelta, decidere quale calendario dell’avvento comprare può rivelarsi davvero difficile. Con questo articolo cercheremo di aiutarvi nell’impresa, proponendovi dunque quelli che sono secondo noi i migliori calendari dell’avvento da acquistare nel 2022; andremo ovviamente incontro ai gusti più disparati, non dimenticandoci comunque della tradizione. Sarà poi nostra premura aggiornare questa guida ogni settimana per proporvi sempre le offerte migliori, approfittando anche del Black Friday incombente.

I migliori calendari dell’avvento del 2022

Calendario dell’Avvento Funko Marvel

Iniziamo con il Calendario dell’Avvento Funko Marvel, perfetto per tutti gli amanti dell’universo cinematografico Disney. In ogni casella troverete infatti un personaggio appartenente al MCU vestito con abiti natalizi grande più o meno 5cm; sono quindi più piccoli rispetto a un Funko Pop normale, e perfetti per essere allineati in una mensola per avere un presepe a dir poco singolare. Insomma, se siete amanti di eroi come SpiderMan, i Guardiani della Galassia, Captain America e molti altri, questo calendario dell’avvento è assolutamente imperdibile.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Calendario dell’Avvento LEGO Star Wars

Un’altra saga cinematografica che vanta milioni di fan è Star Wars, quindi non poteva mancare un calendario dell’avvento dedicato, creato questa volta da LEGO. Nel set sono presenti infatti 5 minifigure della collezione LEGO Star Wars, 3 droidi LEGO e 16 mini-modelli di elementi appartenenti al franchise come veicoli e armi. Tra i vari personaggi saranno presenti sicuramente i vostri preferiti come C-3PO, R2-D2 e Darth Vader, tutti con addosso dei deliziosi maglioni festivi. Con ben 329 pezzi in totale, questo calendario dell’avvento vi saprà regalare tantissima felicità, oltre a ore e ore di divertimento.

VEDI SU EBAY

Calendario dell’Avvento Lindt Teddy

Ovviamente tra i migliori calendari dell’avvento non poteva mancarne almeno uno tradizionale, di quelli con i cioccolatini dietro ogni porticina. Quello che vi proponiamo è il Lindt Teddy, che presenta 24 deliziosi cioccolatini al latte assortiti: un orsetto grande e poi mini boules Lindor Latte, mini palline Lindt Nocciola, Latte e Doppio Latte e Napolitains Lindt Latte. La scalata verso il Natale non è mai stata così dolce.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Calendario dell’Avvento Foodspring

Abbiamo parlato di cioccolata, e ora andiamo al lato completamente opposto dell’alimentazione con il Calendario dell’Avvento di Foodspring, decidato a tutti gli amanti del fitness. Dietro ogni porticina troverete infatti Proteine Whey, Workout Aminos, Creme Proteiche e snack, per arrivare al Natale più in forma che mai ma godendosi comunque una sorpresa al giorno. Foodspring è uno dei brand più conosciuti e amati nel mondo del fitness, e per questo ogni prodotto vi soddisferà completamente, migliorando tutti gli allenamenti di dicembre.

VEDI SU AMAZON

Calendario dell’Avvento Pukka

Abbiamo visto calendari dell’avvento dedicati agli oggetti da collezione e al cibo, quindi non potevamo non parlare di un altro grande classico: le tisane. Il Calendario dell’Avvento offerto da Pukka Herbs vi farà godere infatti di 24 momenti di benessere, facendovi scoprire ogni giorno una miscela unica; che voi siate amanti dei sapori agrumati, floreali, dolci o speziati, troverete sicuramente una bustina che vi conquisterà. Inoltre, tutto il calendario è realizzato con carta proveniente da fonti sostenibili, dai filtri all’incarto, quindi saprete di star svolgendo anche un favore al pianeta, oltre che al vostro corpo.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

L’origine dei calendari dell’avvento

Siamo talmente abituati ad avere almeno un calendario dell’avvento ogni anno che difficilmente ci fermiamo a domandarci quando, e soprattutto perché, si sia originata questa tradizione. Si tratta in realtà di un’usanza relativamente recente, che ha avuto origine agli inizi del ‘900: la storia narra che Gherard Lang, un bimbo tedesco, fosse talmente innamorato del Natale da domandare alla mamma quanto mancasse all’arrivo della festa ogni giorno.

La mamma — probabilmente stanca di rispondere ogni giorno la stessa cosa — decise quindi di preparare dei biscotti e metterli in dei sacchettini, dandone uno ogni giorno al figlio fino all’arrivo della vigilia di Natale. Una volta grande, Gherard ripropose l’idea, realizzando così il primo calendario dell’avvento della storia.

L’idea piacque anche ai concittadini, e negli anni ’20 i calendari dell’avvento si diffusero in Germania a macchia d’olio, espandendosi poi in tutto il mondo. Ovviamente a distanza di cento anni la tradizione si è evoluta e oggi dietro alle porticine possiamo trovare ogni genere di sorpresa, ma la magia rimane sempre la stessa.