Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 7 dicembre

Come ogni anno, noi di Tom's ci impegniamo per proporvi sempre le migliori offerte per aiutarvi a scegliere i vostri regali di Natale. Quest'anno però abbiamo deciso di inaugurare una nuova tradizione natalizia sulle nostre pagine: una rivisitazione in chiave tech del classico Calendario dell'Avvento. Dal 1 dicembre, infatti, vi stiamo proponendo ogni giorno un'offerta diversa, frutto della nostra accurata ricerca in rete dei prodotti migliori al miglior prezzo. Quest'oggi abbiamo selezionato per voi questa splendida confezione regalo di Yankee Candle, che trovate su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Questo profumatissimo set contiene ben 8 candele dalle fragranze e dimensioni diverse a soli 70,79€ invece di 84,90€, grazie allo sconto del 17%. Tuttavia, teniamo a precisare che le scorte sembrerebbero limitate, per cui vi consigliamo di acquistarle prima che terminino.

Yankee Candle confezione regalo, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete alla ricerca di un regalo natalizio unico o volete portare un tocco di magia e calore in casa vostra, il set di 11 pezzi di Yankee Candle è l'opzione perfetta, perché offre una profumazione delicata e una luce soffusa che creano atmosfere piacevolissime. Se state pensando di regalarlo, non dovrete nemmeno pensare all'impacchettamento, dato che la confezione è pensata appositamente per essere presentata come dono, per cui è anche graficamente molto curata. Le fragranze natalizie contenute nell'elegantissima confezione vi aiuteranno a creare un'atmosfera festosa e confortevole, perfetta per le fredde giornate invernali.

Più nel dettaglio, questo kit comprende 8 candele profumate assortite con fragranze natalizie, un portacandele, un taglia-stoppino e un paralume Illuma-Lid. Ogni candela ha una durata di combustione diversa: 65-75 ore per la candela nella giara media, 20-30 ore per quella nella giara piccola e 15 ore per la candela più piccola. L'accessorio Illuma-Lid, poi, contribuisce a creare una combustione regolare della candela, migliorando la diffusione del profumo.

In sintesi, la confezione regalo Yankee Candle con 8 candele profumate, portacandele, taglia-stoppino e paralume Illuma-Lid in offerta a soli 70.79€ è un'occasione da non perdere per fare un regalo speciale. Ne consigliamo quindi l'acquisto non solo per il suo valore decorativo e per le favolose fragranze, ma anche per il prezzo, particolarmente vantaggioso, al punto che le scorte potrebbero terminare molto presto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

