Siamo in piena estate e agosto è il mese prescelto da molti per godersi una meritata vacanza. Se state organizzando gli ultimi dettagli prima di partire, non dimenticate di inserire nella vostra lista una cassa Bluetooth, un accessorio indispensabile per gli amanti della musica sempre in movimento. Questi dispositivi compatti e potenti trasformano qualsiasi luogo in un palcoscenico musicale, garantendo un suono cristallino e coinvolgente. Ma attenzione, la scelta del modello giusto è fondamentale.

Infatti, oltre alla qualità audio, bisogna considerare anche la robustezza e l’impermeabilità, soprattutto se intendete portare la musica in spiaggia o in altre situazioni in cui il dispositivo potrebbe venire a contatto con acqua o polvere. Ecco perché abbiamo selezionato per voi 7 casse Bluetooth, tutte perfette per la vostra vacanza, ma ognuna con caratteristiche e forme diverse. Tra le opzioni ci sono modelli impermeabili e ultra-resistenti, quelli che garantiscono la migliore qualità sonora e quelli con la massima autonomia. Insomma, qualunque sia la vostra scelta, preparatevi a vivere un’emozionante e coinvolgente colonna sonora durante le vostre avventure estive.

7 speaker perfetti da portare in vacanza

Sony SRS-XB13

Iniziamo questa selezione di casse Bluetooth con una serie di modelli compatti, sicuramente tra i preferiti di molti, poiché occupano poco spazio durante i viaggi. Il mercato offre una vasta gamma di speaker compatti, ma come sempre, ci sono alcuni che si distinguono per le loro caratteristiche tecniche e l’affidabilità del marchio. La Sony SRS-XB13 è uno di questi, poiché garantisce bassi profondi e una vocalità cristallina nonostante le sue dimensioni ridotte. La qualità audio di questa cassa non dipende solo dall’ottimo diffusore full-range e dal radiatore passivo, ma anche dal rivoluzionario processore che gestisce la modalità EXTRA BASS, perfetta per apprezzare generi musicali con tanti bassi. Inoltre, il comodo gancio rimovibile consente di trasportarla facilmente o di appenderla dove si preferisce, per ascoltare la musica ovunque ci si trovi. La varietà di colori disponibili, ben 6, permette di scegliere l’abbinamento perfetto per esprimere il proprio stile unico e personale. La Sony SRS-XB13 è quindi un’ottima scelta per chi desidera una cassa Bluetooth compatta ma potente, con un design accattivante e prestazioni audio di alto livello.

JBL GO 3

Siete alla ricerca di qualcosa di ancora più compatto della Sony SRS-XB13? Allora il miglior acquisto che potete fare in termini di casse Bluetooth per questa estate è la JBL GO 3. Il design portatile e lo stile accattivante fanno della JBL GO 3 uno speaker irresistibile. Le vivaci tonalità dei tessuti variopinti e gli inserti espressivi si uniscono a dimensioni compatte, rendendo questa cassa un vero e proprio accessorio di tendenza. La sua forma tascabile consente di portarla ovunque senza occupare molto spazio, e il suono audace che produce vi soddisferà sicuramente. Ma non è solo la compattezza a rendere la JBL GO 3 straordinaria. La certificazione IPX67 la rende resistente all’acqua e alla polvere, il che significa che potrete ascoltare la musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia senza preoccuparvi di eventuali danni. Le dimensioni irrisorie non consentono ovviamente di integrare una batteria grande, ma l’autonomia si difende bene, con le sue 5 ore di riproduzione musicale.

JBL Flip 6

Passando a un’opzione più grande, ma comunque pratica per il trasporto, vi suggeriamo un altro modello ben noto della marca JBL, la Flip 6. Con questa cassa Bluetooth otterrete un notevole miglioramento della qualità audio, con bassi ancora più profondi e un’ottima riproduzione delle altre frequenze, anche a volumi elevati. Inoltre, l’autonomia è migliorata rispetto alla piccola JBL GO 3, con la possibilità di raggiungere fino a 12 ore di riproduzione continua. In sintesi, la JBL Flip 6 rappresenta il compagno ideale per chi cerca un diffusore portatile Bluetooth che unisca potenza sonora, design accattivante e versatilità.

Ultimate Ears WONDERBOOM 3

Continuando con la nostra selezione di casse Bluetooth da portare in vacanza, non possiamo fare a meno di consigliarvi la Ultimate Ears WONDERBOOM 3, che a nostro avviso è tra le migliori casse Bluetooth impermeabili attualmente disponibili. Come le altre citate precedentemente, condivide un design compatto, tanto che portarne con sé due unità non sarà un problema. Inoltre, potrete sfruttare la tecnologia di accoppiamento che permette di farle suonare insieme, raddoppiando così la potenza sonora. Con una durata della batteria di ben 14 ore, la WONDERBOOM 3 vi accompagnerà in ogni momento speciale, assicurandovi che la vostra festa non abbia mai fine. Essendo completamente impermeabile, antipolvere e persino galleggiante, potrete tranquillamente portarla in piscina, in spiaggia o sotto la doccia, senza il minimo timore.

Marshall Emberton

Che dire invece della Marshall Emberton? Il brand è una garanzia, sia per qualità audio che per attenzione ai dettagli dei materiali. Con il modello Emberton, l’azienda dimostra di essere all’avanguardia anche nei trend più recenti, come quello delle casse Bluetooth, producendo dispositivi di eccellente fattura da ogni punto di vista. Con l’Emberton, potrete godervi la musica in movimento per oltre 20 ore con una sola ricarica, permettendovi di godere appieno della libertà di ascolto portatile senza preoccuparvi di dover interrompere l’esperienza per ricaricare frequentemente. Inoltre, non dovrete preoccuparvi delle intemperie, grazie alla sua resistenza all’acqua con grado di impermeabilità IPX7, che vi consente di ascoltare la musica anche in ambienti umidi o in caso di improvvisi rovesci di pioggia. Un altro punto forte di questa cassa Bluetooth è la sua usabilità, grazie alla manopola di controllo multidirezionale che permette di regolare il volume, cambiare traccia o controllare altre funzioni in modo semplice e intuitivo.

Yamaha WS-B1A

Con un prezzo di circa 100 euro, la Yamaha WS-B1A si presenta come una delle casse Bluetooth più lussuose disponibili sul mercato. Il suo design esteticamente gradevole valorizzerà qualsiasi ambiente in cui la collociate. Non è necessario presentare il brand Yamaha, con la sua vasta esperienza nel settore audio che si riflette anche su questo dispositivo, che è impermeabile e resistente all’acqua e alla polvere. Dotata del design True Sound Espressivo, questa cassa si adatta comodamente al palmo della mano, pur mantenendo prestazioni in grado di riprodurre l’intera gamma sonora, tipica di diffusori più grandi. La potenza che offre vi stupirà, e potrete godere di un’autonomia fino a 12 ore grazie alla sua batteria ad ampia capacità.

JBL PartyBox 310

Se la vostra priorità è la potenza e siete disposti a sacrificare la massima portabilità, allora la JBL PartyBox 310 è sicuramente la scelta migliore. Questo noto brand leader nel settore audio è ancora una volta citato, e ciò non sorprende, considerando che attualmente ci sono poche casse Bluetooth che possono davvero competere con questo modello. La batteria ricaricabile offre fino a 18 ore di riproduzione continua, ma se non volete preoccuparvi dell’autonomia, potete semplicemente collegare il diffusore a una presa di corrente per ottenere un ulteriore aumento della potenza massima della cassa rispetto all’alimentazione a batteria. Essendo un modello della gamma PartyBox, la JBL PartyBox 310 consente di avere il pieno controllo sugli effetti sonori, le funzioni karaoke e gli spettacoli di luci personalizzati. Il pannello di controllo con retroilluminazione integrata si attiva al buio, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

