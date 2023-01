Quello dell’hardware è un mercato sempre più competitivo, pertanto trovare le giuste offerte su PC e notebook è diventato più difficile per chi cerca di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico senza spendere troppo. Che si tratti di un PC desktop per l’ufficio, di un portatile per il lavoro o di un notebook per il gaming, le opzioni disponibili sono davvero molte, ma con la giusta promozione ci si può portare a casa il prodotto perfetto.

È il caso di Comet che, con il suo ultimo volantino pieno di offerte, invoglia a scoprire e, perché no, acquistare un nuovo computer, dandovi finalmente la possibilità di sbarazzarvi del vostro vecchio PC, senza la preoccupazione di dover poi spendere migliaia di euro per acquistare un computer in grado di stare al passo coi tempi. Con gli sconti fino al 30%, infatti, bastano 899,00€ per portarsi a casa un buon notebook da gaming, basato su processori Intel e scheda video Nvidia.

MSI è leader in questo settore e, non a caso, la proposta più convincente di Comet riguarda proprio un modello MSI, esattamente il GF63 Thin, nella versione contrassegnata dal codice “11uc-614it” che, tradotto, vuol dire che all’interno è presente il Core i7 11800H, una CPU che raggiunge i 4,6 GHz nonostante sia pensata per l’ambito mobile, una Nvidia RTX 3050 e un ottimo banco da 8GB di RAM.

Componenti più che sufficienti per permettere a un videogiocatore non troppo pretenzioso di rimanere soddisfatto delle prestazioni, che verranno gestite in Full HD, a meno che non si voglia collegare un monitor esterno in alta definizione, che potrebbe comunque essere utile qualora si abbia la necessità di un secondo schermo per questioni di produttività. Se cercate solo qualità d’immagine, allora il display da 15,6 pollici dell’MSI GF63 Thin sarà sufficiente, poiché riproduce immagini chiare e vivide, per di più a 144Hz. Insomma, tutto quello che serve per godere appieno delle vostre sessioni di gioco o dei vostri contenuti multimediali preferiti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

