Condizionatore portatile DeLonghi PAC EM77 e tantissimi altri prodotti in sconto da Unieuro!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quelle che sono le offerte che Unieuro sta continuando a proporre attraverso la sua tornata promozionale chiamata Freedom Black Friday che, valida fino al prossimo 11° luglio, vi permetterà di portare a casa tantissimi prodotti con prezzi eccezionali, il tutto senza pagare la spedizione!

La proposta, come già raccontato nei giorni scorsi, è davvero molto vasta ma, tra le varie, vogliamo oggi segnalarvi l’ottimo climatizzatore portatile DeLonghi PAC EM77 di classe energetica A che, in vendita al prezzo di 339,90€ anziché 549,90€, potrò essere vostro con uno sconto del 40%, pari ad un risparmio netto di ben 210€!

Dal design compatto e lineare, il climatizzatore portatile DeLonghi PAC EM77 misura appena 70cm di altezza, proponendosi, quindi, come un prodotto molto discreto e facilmente trasportabile, grazie soprattutto alle sue innovative ruote pieghevoli. Classe energetica A, oltre al notevole risparmio nei consumi, DeLonghi PAC EM77 offre, tra le varie funzioni, quella di ventilazione, deumificazione e raffreddamento, garantendovi una diffusione omogenea del flusso d’aria in tutta la stanza, grazie alla capacità di raffreddamento che raggiunge i 9000 BTU/h! L’ideale per dimenticare il torrido caldo delle giornate estive di questo 2021.

Dotato di una semplice ma funzionale console di comando, DeLonghi PAC EM77 è potente e silenzioso, e permette di godere di aria fresca tanto di giorno quanto di notte, offrendosi con una modalità silenziosa capace di garantire una buona temperatura della stanza, senza il fastidioso ronzio che caratterizza, tipicamente, questa tipologia di dispositivi. Come se non bastasse, parliamo di un modello che non è solo attento ai consumi, ma anche all’ambiente, essendo predisposto per l’utilizzo del gas raffreddante R290, che, rispetto al gas tradizionale R410a, riduce drasticamente il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 99,8%.

Insomma, DeLonghi PAC EM77 è un prodotto ottimo per chi vuole i benefici di un condizionatore senza andare incontro ai lavori in muratura richiesti da un modello fisso e, per questo, vi suggeriamo seriamente di prenderlo in considerazione, soprattutto visto il prezzo molto vantaggioso che vi permetterà di risparmiare oltre 200€ rispetto al prezzo originale. Ciò detto, vi segnaliamo che le offerte proposte per questo Freedom Black Friday sono ancora tantissime, tant’è che vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, direttamente qui in calce, ma anche l’intera selezione di prodotti presente sul sito ufficiale. Detto ciò, concludiamo suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

