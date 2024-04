Leroy Merlin: speciale Design Week! Rinnova casa con poco

In questi giorni a Milano si sta tenendo la Design Week, una serie di eventi dedicata interamente all'arredamento e il cui culmine è il Salone del Mobile. Per celebrare questa settimana dedicata all'arredamento, dunque, Leroy Merlin ha fatto partire degli sconti speciali su un vastissimo catalogo di prodotti con ribassi fino al 30%, ma solo online e fino al 30 aprile!

Sconti Design Week Leroy Merlin, perché approfittarne?

Tutti i prodotti Leroy Merlin sono sinonimo di assoluta qualità: l'azienda si appoggia per l'80% a fornitori italiani e vanta ben cent'anni di lavoro nel settore dell'arredamento. Per assicurare la massima soddisfazione ai clienti, garantisce tutti i prodotti per due anni dalla data d'acquisto, quindi se doveste avere qualsiasi problema con i vostri articoli, potrete comodamente effettuare il reso o il rimborso!

In particolare, gli sconti della Design Week sono dedicati a illuminazione, decorazione e vernici: troverete, dunque, un vasto catalogo di lampade, lampadari, specchi, tende e molto altro, che potrete acquistare con risparmi fino al 50%. Inoltre, potrete approfittare della consegna gratuita, che in sole 24 farà recapitare gli ordini direttamente a casa vostra.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alla pagina di Leroy Merlin dedicata alla Design Week, cosicché possiate scoprire tutti i prodotti in offerta. Vi ricordiamo che la promozione è valida solo fino al 30 aprile, quindi il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile per non perdere l'occasione!

