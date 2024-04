OFFERTA Amazon su questo proiettore WiMiUS 4K Wi-Fi6 Bluetooth!

Se state pensando di aggiungere un proiettore alla vostra casa per un'esperienza cinematografica coinvolgente, potreste voler dare un'occhiata all'offerta su Amazon per il modello 4K Wi-Fi 6 Bluetooth di WiMiUS, attualmente disponibile a 267,58€, in ribasso rispetto al prezzo originale di 281,66€. Questo videoproiettore offre una risoluzione nativa di 1080P, un design progettato per proteggere dall'ingresso di polvere e isolare il rumore, e supporta la connessione WiFi 6 per una riproduzione delle immagini più fluida e stabile. Inoltre, è dotato di Bluetooth 5.2 per facilitare i collegamenti con dispositivi esterni.

Con funzionalità come l'autofocus, la correzione trapezoidale 6D e la capacità di zoom dal 50% al 100%, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di visione, sia in casa che all'aperto. WiMiUS offre inoltre un servizio di garanzia di 3 anni, assicurando un intrattenimento di alta qualità nel lungo termine.

Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo proiettore è rivolto principalmente agli amanti del cinema domestico che desiderano un'esperienza visiva e sonora coinvolgente direttamente nel proprio salotto. Con audio Dolby, è perfetto per chi desidera immergersi nei film e nelle serie TV con chiarezza e profondità. La tecnologia avanzata di autofocus e correzione trapezoidale automatica lo rende anche ideale per una configurazione rapida e senza complicazioni, garantendo un'immagine sempre nitida e proporzionata indipendentemente dall'angolazione di proiezione.

Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno la luminosità e la risoluzione di questo proiettore, che rendono ogni dettaglio del gioco vivido e coinvolgente. La facilità di connessione con dispositivi esterni tramite Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, insieme alla varietà di interfacce come HDMI e USB, lo rende adatto non solo all'intrattenimento, ma anche alle presentazioni lavorative.

Con sistema Linux integrato per un'esperienza più fluida e diretta accesso a piattaforme di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video, questo proiettore offre un audio Dolby immersivo, luminosità di 25.000 lumen con risoluzione nativa di 1080P e supporto alla risoluzione 4K. L'autofocus e la correzione trapezoidale 6D garantiscono un'immagine nitida e ben posizionata, mentre la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 assicurano una trasmissione fluida e veloce e consentono connessioni multiple.

Con un prezzo di 267,58€, il proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth di WiMiUS rappresenta un investimento per chi cerca un'esperienza di visione di alta qualità. Con capacità di streaming integrate e una vasta gamma di funzioni, è ideale sia per l'intrattenimento domestico che per le presentazioni professionali, offrendo versatilità d'uso e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Vedi offerta su Amazon