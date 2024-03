Set di costruzioni Metal Slug in OFFERTA grazie a un COUPON SCONTO!

Non perdetevi l'offerta Amazon sul set di costruzioni Metal Slug targato BRICKKK: è un'occasione da non perdere sia per gli appassionati del gioco che ha segnato gli anni '90, sia per i collezionisti che vogliono un pezzo come questo nella loro collezione. Il set vi catapulterà in una sala giochi di ormai 30 anni fa, facendovi costruire una macchina arcade funzionante con tanto di joystick e bottoni. Il progetto è coinvolgente e divertente e, una volta costruito il tutto, ci si trova tra le mani una perfetta decorazione per la propria stanza o per il salotto. Oggi Amazon propone questo set al prezzo speciale di soli 62,42€, grazie a un coupon che toglie 10€ dal prezzo attualmente applicato!

Attenzione: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 10€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 marzo, salvo esaurimento.

Set di costruzioni di Metal Slug chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set di mattoncini è perfetto per gli appassionati di sale giochi che vogliono fare un tuffo nel passato, esponendo la riproduzione di un pezzo di storia (e della propria adolescenza) in casa. Stiamo parlando di un oggetto che non può mancare nella collezione degli appassionati di videogiochi, specialmente quelli che passavano ore e ore in sala giochi, quando ancora erano di moda.

Inutile dire che si tratta di un'idea regalo perfetta per gli appassionati di Metal Slug, nonché per un'occasione speciale come la festa del papà. Il set completo ha dimensioni di 24 x 24 x 17cm, quindi è facile da posizionare, ma al tempo stesso si fa notare e cattura l'attenzione dei vostri ospiti.

Non fatevi scappare l'offerta Amazon attualmente in corso su questo set di mattoncini BRICKKK a tema Metal Slug, specialmente ora che, grazie a un coupon sconto di 10€, potete acquistarlo al prezzo di 62,42€. Si tratta di un regalo perfetto per gli appassionati, ma anche dell'acquisto giusto per tutti coloro che vogliono passare qualche ora rilassandosi con un progetto creativo e stimolante, capace di offrire divertimento e di decorare la casa con stile, una volta costruito.

