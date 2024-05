Unieuro: i migliori elettrodomestici per la casa in SUPER SCONTO!

Se state considerando l'acquisto di nuovi elettrodomestici, soprattutto quelli di grandi dimensioni come lavatrici, asciugatrici o frigoriferi, per un rinnovo della vostra casa o semplicemente per arricchire la vostra collezione di dispositivi che facilitano le faccende domestiche quotidiane, Unieuro offre un'opportunità da non perdere. Fino al 13 maggio, potrete approfittare di una promozione esclusiva sui grandi elettrodomestici, che prevede uno sconto aggiuntivo del 5% direttamente al carrello. Questo vantaggio si applica a prodotti già vantaggiosi, con prezzi a partire da almeno 299€, che possono includere riduzioni pregresse significative, fino al 40% o addirittura al 50%.

Vedi offerte su Unieuro

Unieuro special grandi elettrodomestici, perché approfittarne?

L'offerta di Unieuro non solo permette un notevole risparmio economico ma offre anche la possibilità di accedere a un assortimento variegato di elettrodomestici di qualità. Che si tratti di sostituire una lavatrice obsoleta o di acquistare un moderno frigorifero, questa promozione rende più accessibili tecnologie avanzate e modelli ad alta efficienza energetica.

Tra le varie offerte disponibili, spicca quella sulla lavasciuga Hisense WDQA1014EVJM. Unieuro aveva già posizionato questo modello come il miglior prezzo del web, offrendolo a soli 399,90€, ben al di sotto del prezzo di listino di 699,90€. Con l'aggiunta dello sconto extra del 5% applicabile direttamente al carrello, il prezzo diventa ancora più vantaggioso, rendendo questo modello una scelta eccezionale per chi cerca efficienza e affidabilità in un unico elettrodomestico.

Questa lavasciuga è ideale per chi ha bisogno di ottimizzare spazio e tempo, grazie alle sue funzioni innovative e alla capacità di gestire grandi carichi di lavaggio e asciugatura. Unieuro propone numerose altre offerte sui grandi elettrodomestici, tutte caratterizzate da sconti significativi e da un ulteriore 5% di riduzione al carrello. Per scoprire tutte le opportunità disponibili e per approfittare di questi vantaggi, vi invitiamo quindi a visitare la pagina promozionale di Unieuro.

Vedi offerte su Unieuro