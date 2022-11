Siamo ufficialmente nel periodo di Black Friday e oltre alle super offerte disponibili nel corso di questi giorni, non poteva mancare anche un’ottima iniziativa da parte di Amazon. Lo store ha messo a vostra disposizione un buono dal valore di ben 5€, da sfruttare rapidamente seguendo dei semplici step che vi spiegheremo nel dettaglio in questo articolo. Si tratta di un ribasso da ottenere molto facilmente, scegliendo di creare una Lista degli acquisti con il vostro account.

Per usufruire dei 5€, inoltre, dovrete assicurarvi di essere idonei aprendo la pagina dedicata a questa offerta su Amazon. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Amazon, nel caso in cui appaia il box in alto, con scritto “Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta”, saprete di poterla sfruttare comodamente a partire dal vostro prossimo ordine. Vi informiamo che la promozione è aperta solamente ai primi 1.000 clienti che soddisfano termini e condizioni dell’offerta, per questo motivo vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti il prima possibile!

Una volta appurato che siate idonei e cliccato sul pulsante “Applica la promozione” riceverete il credito promozionale automaticamente e, non appena farete acquisti per un totale di almeno 20€, vedrete il prezzo scontato di ben 5€. Rimane da chiarire un semplice passaggio, da attuare prima ancora di visitare la pagina della promozione: come creare la Lista degli acquisti tramite il vostro account?

Vi basterà cliccare su Account e liste e selezionare Le tue liste, per poi cliccare su Crea una lista e inserisci il nome. A questo punto, dovrete selezionare il menu con i tre puntini e poi andare direttamente su Gestisci lista per aggiornare l’indirizzo di consegna e valutare se avete altre preferenze da segnalare. Una volta verificato che sia tutto corretto, potrete salvare le modifiche e avrete finito. L’ideale per ottenere un ulteriore sconto in questi giorno di Black Friday Amazon!

Termini e Condizioni

Il cliente si trova in Italia e ha un indirizzo di fatturazione italiano .

. Il cliente ha ricevuto un’e-mail da Amazon che promuove l’offerta o ha cliccato su un banner promozionale su Amazon.it

Durante il Periodo dell’offerta, il cliente deve (1) visitare la pagina promozionale di destinazione accessibile all’indirizzo [https://www.amazon.it/b?node=47440181031] per attivare l’Offerta; (2) creare una Lista della Spesa Amazon e aggiungere almeno 3 prodotti alla suddetta lista.

L’Offerta è disponibile solo per i primi 1.000 clienti idonei che soddisfano questi Termini e Condizioni.

che soddisfano questi Termini e Condizioni. Prodotti idonei: il credito promozionale può essere utilizzato per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori),Buoni Regalo Amazon, Amazon Luxury spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it

Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.).

(ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.). L’Offerta può essere applicata una sola volta per ciascun cliente e account idoneo.Il vantaggio massimo che puoi ricevere da questa Offerta è di 5€.

L’Offerta si applica solo se viene selezionata la stessa modalità di consegna per tutti gli Articoli idonei e gli articoli promozionali, a seconda dei casi. Controlla la sezione «Dettagli di spedizione» durante il checkout per confermare che tutti gli Articoli idonei e gli Articoli promozionali abbiano la stessa modalità di consegna.

L’Offerta non può essere utilizzata per ordini preesistenti o combinata con altre offerte.

L’offerta è soggetta a un requisito di acquisto minimo di 20€ . Se: o rimuovi gli Articoli idonei dal carrello, in modo tale che il totale del valore di acquisto degli Articoli idonei rimanenti al momento del pagamento risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€, l’offerta cesserà di essere applicabile; o annulli l’ordine per un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli Articoli idonei rimanenti risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€), l’Offerta cesserà di essere valida; o restituisci un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli Articoli idonei che hai scelto di tenere risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€), Amazon si riserva il diritto di addebitare (utilizzando il metodo di pagamento utilizzato per l’ordine originale e senza ulteriore avviso) lo sconto ricevuto nell’ambito dell’Offerta.

. Se: o rimuovi gli Articoli idonei dal carrello, in modo tale che il totale del valore di acquisto degli Articoli idonei rimanenti al momento del pagamento risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€, l’offerta cesserà di essere applicabile; o annulli l’ordine per un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli Articoli idonei rimanenti risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€), l’Offerta cesserà di essere valida; o restituisci un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli Articoli idonei che hai scelto di tenere risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 20€), Amazon si riserva il diritto di addebitare (utilizzando il metodo di pagamento utilizzato per l’ordine originale e senza ulteriore avviso) lo sconto ricevuto nell’ambito dell’Offerta. Se utilizzi il nostro metodo di ordine 1-Click, il credito promozionale non si applica al tuo ordine.

Le spese di spedizione possono essere calcolate sull’intero valore degli Articoli promozionali scontati e gratuiti.

L’Offerta non è trasferibile e non può essere rivenduta, né ha alcun valore di rivendita.

e non può essere rivenduta, né ha alcun valore di rivendita. Se uno qualsiasi dei prodotti o contenuti correlati a questa Offerta viene restituito, il rimborso sarà pari all’importo pagato per il prodotto o il contenuto, in base alle politiche di rimborso applicabili. Se effettui un ordine utilizzando il credito promozionale e poi restituisci o annulli l’ordine, il credito promozionale non può essere rimborsato o riutilizzato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell'esaurimento del prodotto.

