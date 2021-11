Crollo di prezzi eBay! Smart TV LEG 4K da 65″ ad un prezzo assurdo!

Siete alla ricerca di un televisore prestante e con un pannello ampio? Niente paura! Vogliamo illustrarvi una nuova ed imperdibile promozione di eBay, che coinvolge la smart TV LG 65NANO756PR da 65”. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, poiché il prezzo di vendita è ora uno dei migliori mai visti prima. Dunque, in questo articolo vi spieghiamo le sue specifiche tecniche e come acquistarla.

La smart TV LG 65NANO756PR rappresenta un concentrato di tecnologia e può adattarsi a qualsiasi contesto, nei salotti degli appassionati del mondo videoludico a quelli degli amanti dei film e delle serie televisive. Innanzitutto, possiede un ampio pannello da 65 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel.

Questo televisore è in grado di trasformare la vostra abitazione in un autentico cinema, in quanto vanta un pannello con le avanzate tecnologie dei TV LG NanoCell che, abbinate al sistema HDR e alle ultime innovazioni di Dolby, permette di visionare tutti i contenuti al massimo del dettaglio, con colori sgargianti, neri assoluti e bianchi luminosi.

Come specificato, questo TV è ottimizzato per il gaming, infatti può accoppiarsi perfettamente ad Xbox Series X|S con la modalità Game Optimizer, che regola automaticamente le impostazioni delle immagini, ottimizzando dunque la grafica e la visibilità, per assicurare un’esperienza di gaming migliore, con qualunque gioco.

Originariamente venduto a 1.248,99€, il televisore in questione è acquistabile a “soli” 781,99€, grazie ad uno sconto del 37% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di 467,00€! Utilizzando il codice sconto “NOV21EDAYS” l’ammontare da pagare viene abbattuto di ulteriori 50,00€, portando dunque il prezzo finale a 731,99€! Ciò detto, visto il gran numero di promozioni di eBay, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

