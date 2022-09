Se state cercando un’ottima smart TV a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello LG 55UP75006LF da 55″ disponibile su Unieuro, Monclick ed eBay a soli 399,00€ invece di 749,0o€. Gli store in questione dispongono di numerose offerte in ambito tech e smart TV ma abbiamo pensato di menzionarvi proprio questo articolo, in quanto si tratta di un ottimo prodotto scontato addirittura del 46%!

Il modello LG 55UP75006LF da 55″ è un prodotto di ottima qualità, con pannello LED, risoluzione in 4K e un ottimo Quad Core Processor ad assicurarvi immagini senza precedenti. Dato che si tratta di una smart TV così interessante e disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso, solo per poco, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che la promozione è attiva!

Questa smart TV è pensata per garantirvi la visione di film e serie in Ultra HD, 4 volte superiore al Full HD, con colori sempre vividi e realistici, neri intensi e bianchi super brillanti. Inoltre, le ottime prestazioni sono garantite anche dalla tecnologia Active HDR, in grado di mostrarvi fino ai minimi dettagli di ogni scena. La feature in questione, vi assicura di vedere le vostre pellicole preferite con la stessa qualità dell’originale grazie ai multi formati HDR, inclusi l’HDR10 e l’HLG.

Non meno importante se siete grandi appassionati del cinema, potrete sfruttare la valida Filmmaker Mode, ideata appositamente per portare a casa vostra la visione del regista! Questa funzione si occupa di disattivare il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, le sfumature e i frame rate originali. In questo modo, riesce a riprodurre accuratamente l’idea originale per permettervi di vivere la visione nel modo in cui è stato ideata. Da non sottovalutare anche il comparto audio! Il Bluetooth Surround Ready, infatti, vi permette di collegare facilmente le classe Bluetooth per un’esperienza audio surround senza fili.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Unieuro, Monclick oppure eBay che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!