Le cucce sono il principale rifugio del cane. Il vostro amico a quattro zampe potrebbe usare la cuccia per schiacciare un pisolino, trovare riparo dal freddo o dal sole o semplicemente come un deposito sicuro per conservare i suoi giochi preferiti. Possedere un rifugio affidabile è un bisogno primario fondamentale di qualsiasi cane. Tuttavia, non tutte le cucce per cani sono uguali. Esistono numerosi modelli e tipologie di cucce, che sono pensati per venire incontro a esigenze diverse, sia dei cani che dei padroni.

Scegliere il modello più adatto può essere difficile e, senza le giuste informazioni in merito, rischierete di spendere denaro inutilmente. È per questo motivo che abbiamo stilato questa guida alle migliori cucce per cani. I modelli qui presentati sono stati scelti per tipologia, taglia e rapporto-qualità prezzo, in modo che saprete esattamente cosa state acquistando e non rimarrete delusi dalla prossima cuccia per il vostro amato animale domestico.

Migliori cucce per cani

Cuccia Amazon Basics | Miglior cuccia economica

I prodotti Amazon Basics si sono ormai imposti come delle ottime alternative per chi possiede un budget limitato ma non vuole sacrificare la qualità del prodotto. Nel caso delle cucce per cani, la storia si ripete: la Cuccia Amazon Basics ha un rapporto qualità-prezzo eccellente e sintetizza alla perfezione tutto ciò che una cuccia per cani di piccola taglia dovrebbe avere. Il rivestimento è in tessuto Oxford, ma le componenti in plastica e metallo del telaio la rendono solida e resistente. L’apertura è ampia e consentirà al vostro cagnolino di entrare e uscire facilmente. Il tetto è spiovente e rinforzato da una rete che facilita la circolazione dell’aria. La base presenta inoltre quattro piedini in plastica che isolano il rifugio dall’umidità del suolo. Volendo, è disponibile anche nelle versioni medium e large.

Cuccia Amethyst | Miglior cuccia da esterno

Realizzata in legno di abete e rinforzata da un tetto spiovente in bitume, la cuccia da esterno Amethyst è il sogno a occhi aperti di ogni cane di piccola taglia. Il rifugio è ampio e sufficientemente spazioso da permettere al vostro amichetto di dormire, rilassarsi e persino giocare. Grazie alla ricercatezza dei materiali e ai piedini rialzati, è una cuccia che assicurerà al vostro compagno il massimo del comfort e della protezione dalle intemperie. Il soffitto è apribile, permettendovi di pulire e arieggiare il rifugio molto velocemente. La Amethyst offre inoltre un vano contenitore e una comoda area pappa esterni con rialzo, in cui sono posizionate due ciotole di acciaio inossidabile, fondamentali per mantenere la corretta postura del cane durante i pasti.

Cuccia Oem Systems | Miglior cuccia in plastica

Con il suo originale design a igloo, la Cuccia da esterno Oem System è realizzata completamente in plastica e pesa solo 4 kg. Ciononostante, è abbastanza stabile e ampia da ospitare animali sia di taglia piccola che media. La forma e la qualità dei materiali garantiscono ai vostri amici pelosetti di sonnecchiare in un ambiente costantemente asciutto e riparato. L’avvolgente struttura a cupola è stata progettata per fornire un senso di maggior protezione al suo fortunato inquilino e un simpatico tocco di stile all’ambiente. L’interno è provvisto anche di un tappo in plastica dura che ne facilita il lavaggio.

Cuccia Bama Bungalow | Miglior cuccia in resina

Se avete bisogno di una cuccia per il cagnolone che vi gironzola in giardino, dovete assolutamente dare un’occhiata alla Cuccia Bungalow di Bama. È realizzata al 100% in resina e, nonostante i numerosi comfort, si monta e si lava senza problemi. Il fondo estraibile mantiene il rifugio rialzato e al riparo dall’umidità. La finitura superficiale esterna è modellata per dare l’impressione che il prodotto sia in legno, mente il tetto può essere inclinato in due diverse posizioni, facilitando così l’areazione e lo smaltimento della pioggia. Per i più esigenti, è anche disponibile un kit di pannelli isolanti per mantenere l’ambiente ulteriormente caldo in inverno e fresco in estate, ma bisognerà acquistarlo a parte.

Cuccia Divano Bedsure | Miglior cuccia da interno

Se il vostro cane di taglia grande adora stare in casa e concedersi delle prolungate dormite tra una passeggiata e l’altra, regalategli l’imponente Cuccia Divano Bedsure. Il vostro amico adorerà il doppio strato in morbidissima flanella interno e il velluto laminato della superficie esterna, mentre la base rialzata gli garantirà un riposo sano ed ergonomico. Nonostante le dimensioni, questa cuccia-divano si trasporta in giro per casa facilmente e vi permetterà di tenere il vostro cucciolone sempre con voi. Grazie alla pratica cerniera laterale inoltre, il cuscino interno è estraibile e pratico da lavare in lavatrice.

Come scegliere le cucce per cani

Dimensioni

Le dimensioni sono il parametro più importante da considerare quando si sceglie una cuccia per cani. La prima e più fondamentale funzione di una cuccia è di fornire un rifugio sicuro al vostro animale e, per questo, deve essere il più confortevole e accogliente possibile. L’ideale sarebbe scegliere un modello “su misura”. Le dimensioni infatti non riguardano soltanto la praticità con cui il vostro amico a quattro zampe riesce a entrare o uscire dalla cuccia, ma anche quanto il cane reputi la sua nicchia accogliente. Cucce troppo strette potrebbero farlo sentire prigioniero, mentre cucce eccessivamente grandi potrebbero trasmettergli un senso di spaesamento e confusione.

Le cucce di piccole dimensioni hanno diversi pregi: sono ospitali, si adattano facilmente all’ambiente e, non in ultimo, tendono ad essere più economiche. La cuccia piccola è l’ideale per cagnolini di taglia piccola e media, ma anche per chi vuole tenerli sempre vicino a sé. È inoltre una scelta adeguata per i cuccioli. Anche se il vostro giovane amico a quattro zampe diventerà un cagnolone, inserirlo sin da subito in una cuccia gigante potrebbe metterlo a disagio. Risultato? Il pelosetto si cercherà un rifugio più congeniale, rendendo il vostro investimento un fiasco.

Le cucce per cani di grandi dimensioni sono l’ideale per cagnoni adulti di grossa taglia. Hanno tendenzialmente un prezzo maggiore di quelle di piccole dimensioni e, poiché occupano molto spazio, non si adattano facilmente a ogni tipo di ambiente. Il lato positivo però è che, essendo pensate per cani che vivono all’aperto, presentano numerosi comfort che le renderanno ideali per ogni occasione e periodo dell’anno. Alcune cucce grandi presentano inoltre diverse nicchie e sono ottime sia per chi possiede più di un animale sia per offrire al vostro cagnolone il massimo della comodità. Ci sono dei modelli che assomigliano a vere e proprie case in miniatura, con tanto di finestrelle, recinti integrati, porticine e piccole verande.

Interno/Esterno

L’altro criterio chiave nella scelta della cuccia per il vostro cane è la destinazione. Le cucce da interno e le cucce da esterno presentano differenze essenziali e condizioneranno sensibilmente l’esito del vostro acquisto. Non vi sarà possibile installare una cuccia da interno fuori casa, né tanto meno fare il contrario.

Le cucce da esterno possono essere poste sia in giardino che davanti alla porta di casa. Sono di norma più grandi di quelle da interno e presentano accorgimenti essenziali per tenere al riparo il vostro cane da intemperie di vario genere. Ciononostante, assicuratevi di posizionarle in luoghi quanto più riparati possibile. Eventualmente, evitate terrazzi o zone del giardino prive di una copertura sovrastante, soprattutto se il budget per la vostra prossima cuccia è limitato. Vi consigliamo anche di non piazzare la cuccia troppo vicino alla strada: il rumore del traffico potrebbe disturbare il riposo del vostro cagnolone oppure spaventarlo. Anche se più costose, le cucce da esterno sono estremamente durevoli e, scegliendo il modello giusto la prima volta, non dovrete preoccuparvi di sostituirlo in seguito.

Se decidete di acquistare una cuccia da interno, è probabilmente preferiate che il cane stia lontano dai letti o divani di casa. Per questo motivo, dovrà essere estremamente comoda e accogliente: assicuratevi che sia provvista di un morbido supporto sul quale stendersi e riposare, o di uno spazio adeguato a un po’ di sano stretching post-sonnellino. Come vedremo in seguito, potrebbe essere saggio reinvestire il denaro che risparmierete per la struttura della cuccia da interni in un buon cuscino o materassino. Troverete anche numerose valide alternative alle cucce vere e proprie, come letti, brande e ceste. Il loro principale vantaggio sta nella praticità, in quanto sono facili sia da spostare che da pulire. Per chi possiede più spazio a disposizione, ci sono cucce da interno di notevole ampiezza, dotate di braccioli, poggiatesta e scalette utili per i cagnolini in età avanzata.

Materiali

Per quanto riguarda i materiali, le cucce per cani sono composte in plastica, legno, tessuto oppure resina. Le case e i giardini dei vostri amici a quattro zampe non sono tutte uguali e, per questo motivo, la scelta del giusto materiale non è una semplice questione di budget, ma di esigenze.

Le cucce in plastica sono leggere e versatili. Molte sono fornite di cancelletti utili per proteggere il cane dalle intemperie e garantirgli la giusta ventilazione d’estate. Le più sofisticate hanno delle rifiniture in acciaio per aumentarne la solidità della struttura, altre sono realizzate in plastica riciclata. Questo materiale rende la superficie del rifugio molto liscia, permettendovi così di lavarla comodamente con acqua. Ovviamente, si tratta di un materiale rigido, dunque la scelta di un buon materassino da inserire all’interno sarà un fattore cruciale.

Le cucce per cani in legno sono un classico della categoria. Oltre a essere un buon compromesso ecologico, alcune cucce in legno presentano dei design molto ricercati, pensati sia per dare un tono elegante all’ambiente ma soprattutto per offrire protezione al vostro cane. Alcuni modelli hanno il tipico tettuccio spiovente, che li rende simili a vere e proprie casette. Il tetto spiovente è ottimo soprattutto per quando piove: la sua inclinazione permetterà alla pioggia di scivolare silenziosamente verso il suolo, risparmiando così al vostro cagnotto il fastidioso rumore dell’acqua che cade. In alternativa, alcune cucce in legno hanno il tetto piatto. Se optate per quest’ultimo, assicuratevi che sia apribile, cosi da poter lavare la cuccia senza problemi, e leggermente inclinato, in modo da facilitare il fluire dell’acqua nei giorni di pioggia.

Le cucce in tessuto sono pensate principalmente per chi tiene il proprio cane in casa. Anche se costituiscono di norma la variante più economica delle cucce, hanno alcuni punti di forza che non bisogna sottovalutare. Prima di tutto, sono estremamente morbide e comode, Molti di questi modelli hanno già il materassino in dotazione, dettaglio che vi risparmierà la fatica di sceglierne uno a parte. Alcuni modelli sono chiusi, a casetta o tendina, altri sono aperti e assomigliano a lussuosi materassi rivestiti di soffice tessuto peluche. Altri ancora presentano imbottiture in memory foam, un vero toccasana per i cani più attempati o con problemi articolari.

Infine, ci sono le cucce in resina. Maggiormente indicate per l’esterno, le cucce in resina offrono gli stessi vantaggi delle varianti in plastica, ma portandoli a un livello superiore. Sono estremamente resistenti e leggere, e lavarle è un gioco da ragazzi. Inoltre, sono particolarmente indicate per chi vuole tenere un occhio al design senza ricorrere necessariamente alla pesantezza del legno: data l’elevata malleabilità del materiale, potrete scegliere tra cucce a capanna, a casetta o persino a igloo.

Stagione

La cuccia per cani ideale non deve essere solo delle giuste dimensioni, pratica da posizionare e lavare, comoda o dal design ricercato. La cuccia ideale deve essere anche adatta a tutte le stagioni, soprattutto se la mettete all’aperto. Affinché usi la cuccia, il vostro amico a quattro zampe dovrà ritenerla un ambiente sufficientemente fresco d’estate e caldo d’inverno, riparato dalla pioggia e dal vento e abbastanza asciutto.

A prescindere dal materiale che sceglierete per la vostra cuccia da esterno, vi suggeriamo di optare per un modello con il soffitto in resina: è il rivestimento migliore per tutte le stagioni, in quanto previene l’accumulo di calore nei mesi estivi e quello del freddo nei mesi invernali. Inoltre, è un ottimo isolante, un dettaglio irrinunciabile affinché l’ambiente del vostro pelosetto rimanga sempre ospitale. Un altro aspetto fondamentale della vostra prossima cuccia per cani è la base impermeabile. I modelli con piedini rialzati sono in questo caso la soluzione più affidabile: fanno si che la cuccia non sia a contatto diretto con il terreno e garantiscono allo stesso tempo il riciclo dell’aria. Infine, se siete esigenti e non volete badare a spese, considerate l’acquisto di una cuccia da esterno con tendina termica, che manterrà la temperatura all’interno del rifugio ideale in ogni stagione.