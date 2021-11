Cyber Monday Amazon: sconti fino al 60% sulle memorie di archiviazione!

Mancano una manciata di ore alla conclusione del Cyber Monday e molti di voi probabilmente sono ancora alla ricerca della giusta occasione da cogliere per gli ultimi acquisti. Una delle categorie di prodotto che durante gli ultimi giorni ha subito il maggior taglio di prezzo è senza dubbio quella dei dispositivi di archiviazione. Dischi esterni, memorie SD, chiavette USB, insomma tutte quelle memorie esterne che ci permettono di trasportare agilmente i propri dati o espandare la memoria di archiviazione di altri dispositivi.

Questi prodotti hanno scopi e utilizzi diversi fra loro ma in questo caso vogliamo rivolgerci principalemente ai possessori di Nintendo Switch. Se siete degli avidi usufruitori della console Nintendo avrete prima o poi avuto problemi di spazio, visto e considerato che la memoria base è di soli 32GB. Ci vogliono quindi relativamente pochi giochi installati per saturarla. Nel mercato delle schede MicroSD ci sono molti modelli interessanti e tra questi alcuni sono espressamente studiati per l’utilizzo con la Switch.

Detto questo vi segnaliamo ben due tagli di MicroSD di SanDisk prodotte sotto licenza Nintendo e che quindi vi garantiscono la massima compatibilità e le migliori performance. Abbiamo quindi la versione “gialla” da 256GB che con uno sconto del 69% scende a 30,99€ e la versione “acqua” da 512GB che, grazie al taglio di prezzo del 55%, potete acquistare a 79,99€. Sicuramente con una di queste due soluzioni non dovrete più giostrarvi tra le installazioni dei vostri giochi preferiti.

Se siete invece interessati ad altri tipo di memorie vi consigliamo di controllare tutta l’offerta di Amazon a questa pagina. Vi suggeriamo inoltre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!