Cyber Monday fino al 70% di sconto grazie ad eBay

Il momento di salutare il Black Friday e dargli appuntamento al prossimo anno è arrivato, ma al suo posto è entrato in scena il Cyber Monday, ovvero quella che sarà quasi sicuramente la miglior opportunità per portarsi a casa svariati prodotti a prezzi mai visti finora, con i principali portali, come eBay, che stanno letteralmente stracciando i prezzi su una marea di articoli, tra cui elettrodomestici, smartphone e abbigliamento delle migliori marche.

Come saprete, le offerte di eBay sono sempre piuttosto interessanti a prescindere da quale sia la giornata, ma in questa occasione il portale si è superato ancora una volta, proponendo sconti fino al 70% su tantissimi prodotti. Le possibilità quindi non mancano e tra le tante abbiamo deciso di segnalarvi il televisore LG 70UN70706LB da 70 pollici, un vero e proprio mostro di tecnologia venduto ad un prezzo incredibile, solo 599,00€, e tra l’altro il venditore è uno dei più affidabili in circolazione, quindi qualora sorgano problemi non sussiste il pericolo di ricevere un’assistenza non adeguata.

Da quando ci occupiamo di segnalarvi le migliori offerte della rete, facciamo fatica a ricordare uno sconto di questa portata, soprattutto per quanto concerne le smart TV, un mercato in cui in questo periodo vi è una richiesta maggiore, complice l’arrivo delle console next-gen, che spingono molte persone a cambiare televisore con uno di nuova generazione, in modo da sfruttare tutte le caratteristiche e la potenza di PS5 e Series X. Nel fare ciò, l’LG 70UN70706LB potrebbe essere una buona soluzione, merito sicuramente del suo enorme pannello, capace di farvi sprofondare in un’esperienza di gioco senza eguali, nonché dalla qualità d’immagine tipica del marchio, che si rivela ai vertici della categoria insieme a pochi altri, e dal sistema operativo webOS, che lo rende fluido e scattante nel passare da una schermata all’altra.

Scontata di ben 700€, l’LG 70UN70706LB è una smart TV da prendere al volo per chi è alla ricerca di un televisore dalle dimensioni importanti, ma ricordate che l’offerta sarà valida solo oggi, motivo per cui suggeriamo di non perdere altro tempo e di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da facilitarvi la ricerca di quelle più interessanti. Come sempre, l’ultimo consiglio è quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

