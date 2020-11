Cyber Monday Gutteridge, 49% di sconto su giacche e blazer uomo

Anche se il Black Friday è passato, in occasione del Cyber Monday sul portale di Gutteridge sono iniziate tante nuove promozioni che coinvolgono molti prodotti del vasto catalogo d’abbigliamento, e nello specifico potrete acquistare giacche e blazer con prezzi scontati del 49%. Vista l’esclusività dell’iniziativa, ultima grande occasione dell’anno per fare acquisti a prezzi super scontati, vi consigliamo di approfittarne subito, in modo da trovare taglia e modello perfetti in base alle vostre esigenze.

Le giacche o i blazer da uomo firmati Gutteridge sono frutto di tradizione e di grandi doti nella sartorialità, dove lo stile partenopeo si mescola assieme alle caratteristiche anglosassoni realizzando capi innovativi e sempre molto eleganti. Sono presenti molte varianti di giacche, dal taglio classico a quelle più recenti e moderni come nel caso del modello con il collo alla coreana realizzata al 100% in cashmere, caratterizzata da una chiusura a 4 bottoni, un doppio spacco posteriore e persino un taschino con tanto di fantasia con diversi dettagli.

La giacca, può esser utilizzata tanto nelle circostanze eleganti, quanto in quelle più casual o sportive, ed infatti in questa selezione è possibile trovare modelli che, come nel caso della giacca principe di Galles in lana e cashmere che potrete acquistare scontato a 169,00€, che si rivela calda e comoda nonostante la vestibilità slim, e con un design raffinato adatto a qualsiasi occasione distinta.

I prodotti Gutteridge in promozione in occasione del Cyber Monday sono molti e noi vi abbiamo selezionato solo una piccola parte delle offerte presenti sul portale, che vi consigliamo di visitare così da trovare i modelli perfetti per voi.

