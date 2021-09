CyberGhost: solo 1,90€ al mese per navigare in totale sicurezza!

Proseguiamo in quella che è la nostra rassegna mensile dedicata alle eccezionali offerte provenienti dal mondo delle VPN, proponendovi ora anche quella che è la nuova promozione di CyberGhost che, in occasione di questo mese di settembre, ha deciso di scontare ad un prezzo veramente eccellente il suo piano d’abbonamento da 2 anni, aggiungendo al tutto anche ben 2 mesi di servizio gratuito!

Il prezzo? Appena 1,90€ al mese, per un totale di ben 26 mesi venduti ad una cifra ridicola, ovvero soli 49,90€! Un affarone, se si considera che è davvero molto difficile spendere meno di 25 euro l’anno per un servizio tra quelli premium, a maggior regione se ci si vuole rivolgere ad una delle aziende più quotate di questo specifico mercato.

Con i suoi oltre 7000 server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost è una VPN fortemente consigliata, che si contraddistingue per una connessione davvero veloce e molto stabile, frutto anche di un sistema di selezione automatica dei server davvero molto intelligente, che vi permetter, ad esempio di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo quindi la navigazione via VPN molto semplice ed intuitiva, specie per chi non è proprio avvezzo al mondo delle VPN.

A ciò si unisce poi un altro ottimo vantaggio offerto dall’azienda, ovvero la possibilità, in occasione di questo mese, di sottoscrivere ad un costo irrisorio (appena 1,05€ al mese), anche un pacchetto di servizi extra che include l’Antivirus CyberGhost, il tool Privacy Guard, grazie al quale controllare la propria privacy su dispositivi Windows, ed il tool Security Updater, con cui potrete monitorare gli aggiornamenti delle vostre applicazioni, provvedendo così ad aggiornamenti sempre puntuali e sicuri.

Insomma, con CyberGhost potrete garantirvi una protezione completa per le vostre sessioni online, dalla qualità tipica di un servizio premium, ma ad un prezzo da discount, ed è per questo che vi suggeriamo caldamente di approfittarne subito, anche e soprattutto per evitare che i prezzi tornino al loro valore originale. Ciò detto vi lasciamo direttamente alla pagina in cui effettuare la sottoscrizione ed in cui poter ricevere maggiori informazioni su abbonamento e pagamenti tuttavia, prima di far ciò, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona navigazione!

