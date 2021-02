Cyberpunk 2077: Collector’s Edition di nuovo disponibile su Amazon!

Vi abbiamo già proposto le offerte del giorno di Amazon, con sconti imperdibili relativi al mondo della telefonia, ma ora vogliamo fare ancora di più, segnalandovi un’occasione che, per quanto possa far storcere il naso a molti è, a nostro giudizio, comunque imperdibile!

Vi comunichiamo infatti che, su Amazon, è tornata disponibile (probabilmente in quantità limitate), la bellissima Collector’s Edition di Cyberpunk 2077, controverso titolo ad opera di CD Projekt RED, ancora oggi, a diversi mesi di distanza, sulla lunga strada verso un fix definitivo che ne ristrutturi in toto la giocabilità. Certo, il titolo ha perso molta credibilità dai tempi che precedevano la sua uscita nei negozi, complice un lancio a dir poco disastroso che, come ricorderete, aveva addirittura fatto crollare in borsa il titolo legato all’azienda polacca.

Da allora il team di sviluppo sta (ancora) lavorando alacremente per ribaltare la situazione, avendo rilasciato già diversi aggiornamenti che hanno sensibilmente migliorato le performance di gioco per quanto, è doloroso dirlo, esso sia ancora molto problematico sulle console di vecchia generazione. Perché allora consigliarne l’acquisto? Innanzitutto perché le edizioni PS4 e Xbox One sono pienamente compatibili per le console di nuova generazione. Console che, per altro, entro la fine dell’anno riceveranno una patch apposita affinché il gioco risulti ancora più ricco in termini grafici e non solo. Inoltre parliamo di una Collector’s Edition di assoluto spessore, praticamente esauritasi fino a qualche tempo fa, ed a lungo al centro di una caccia forsennata da parte dei collezionisti.

Del resto, stiamo parlando di un’edizione massiccia, costosa ma davvero bellissima e che, ne siamo certi, negli anni a venire diventerà un pezzo pregiatissimo nella collezione di chiunque, specie perché legata ad un gioco tanto apprezzato quanto travagliato. Un vero e proprio must che, tra le altre cose, include una Steelbook, una statua alta 25 cm, un artbook, un set di spille, un portachiavi, una guida turistica della città di Night City, delle toppe da mettere sul giubbino, un compendio, un set di cartoline, una mappa della città, un set di adesivi e diversi oggetti bonus da utilizzare nel gioco, il tutto al prezzo di 219,99€.

Si tratta di un’occasione da non perdere che, benché non presenti alcuno sconto, può felicemente fare la differenza per moltissimi collezionisti che, per un motivo o per un altro, hanno fino ad oggi messo da parte l’acquisto di questa meravigliosa versione, complice l’esaurimento rapidissimo dell’edizione PlayStation, ovvero la più venduta tra quelle pubblicate. Priva di qualsiasi sovrapprezzo e spedita direttamente da Amazon, questa Collector’s Edition è disponibile sia nell’edizione PS4 che Xbox One e, fidatevi di noi, è un pezzo che una volta aperto vi farà dimenticare qualunque perplessità o rabbia nei confronti del gioco CD Projekt RED!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!