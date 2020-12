Cyberpunk 2077: problemi su console, crollano le azioni di CD Projekt

Cyberpunk 2077 è andato incontro a un lancio problematico: se nella sua versione PC l’RPG open world di CD Projekt gira al suo massimo splendore ed è anche piuttosto scalabile, le versioni console si trovano al momento in uno stato più o meno peggiore a seconda dei casi. Su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche in retrocompatibilità (in attesa della patch che arriverà il prossimo anno) la situazione è più che degna; i veri problemi, tuttavia, sono legati principalmente alle console old gen, soprattutto le versioni base di PlayStation 4 e Xbox One.

Nonostante gli ottimi voti della critica specializzata, che ha premiato la versione PC con un rotondo 90 su Metacritic, l’insoddisfacente stato del gioco su quelle specifiche piattaforme ha fatto sì che il titolo in borsa di CD Projekt scendesse in maniera repentina tra ieri (giorno del lancio) ed oggi. Stamattina le azioni stock sono scese addirittura del 29% rispetto agli ultimi appuntamenti della campagna comunicativa pre-lancio, passando da PLN 443 a PLN 313.9 (l’azienda è quotata sulla borsa polacca), calo determinato dalle numerose lamentele emerse in rete a causa delle problematiche su PS4 e One/One S.

Prendendo in esame il solo 10 dicembre, invece, il titolo è sceso da PLN 390.6 a PLN 362, e questo nonostante le notizie riguardanti i preordini, capaci di superare gli otto milioni (dei quali più di metà, circa il 60%, su PC) e di battere addirittura il record di Grand Theft Auto V. Per confronto, The Witcher 3: Wild Hunt aveva avuto “appena” 1.5 milioni di preordini. Nelle scorse ore, mentre le prime problematiche delle versioni console cominciavano ad emergere, su Steam il gioco poteva vantare più di un milione di giocatori attivi: un record per quanto riguarda i videogiochi single player.

Non è tutto: il valore azionario della compagnia, secondo un recente report, è sceso del 25% rispetto al picco toccato quest’anno: su quest’ultimo calo hanno probabilmente inciso i numerosi rinvii, che hanno portato la finestra di uscita ad essere spostata da aprile fino a dicembre.

E voi, avete già avuto modo di provare Cyberpunk 2077, e su quale piattaforma? Come lo state trovando? Secondo voi CD Projekt riuscirà a risolvere le problematiche delle versioni old gen?