Dasm cam KAWA in OFFERTA a soli 90€!

Se volete tenere al sicuro la vostra auto e avere la certezza di registrare qualsiasi momento o imprevisto, acquistare una valida dash cam è fondamentale. Per questo, vi consigliamo la Dash cam KAWA offre prestazioni di registrazione in alta definizione a un prezzo imbattibile su Amazon. Con una risoluzione di 1440P a 30 fps, assicura immagini nitide di giorno e di notte grazie alla tecnologia avanzata WDR e 3DNR per una visione notturna eccezionale. Perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e completa per la sicurezza del proprio veicolo.

2K Dash Cam Auto, KAWA 1440P Full QHD, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam KAWA è il compagno di viaggio ideale per chi trascorre molto tempo alla guida, sia per motivi di lavoro che per piacere. Offrendo una risoluzione ultra alta 2K 1440P per catturare ogni dettaglio della strada, insieme a una visione notturna di alta qualità, si rivela uno strumento indispensabile per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Viene inoltre consigliata a chi desidera avere una testimonianza video in caso di incidenti, grazie alla funzione di registrazione di emergenza attivata dal G-sensor.

Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno la facilità di connessione Wi-Fi che permette di controllare la dash cam direttamente dal proprio smartphone tramite un'app. Ciò rende agevole visualizzare in tempo reale, riprodurre e scaricare i video registrati. La sorveglianza di parcheggio 24 ore su 24 offre inoltre una tranquillità senza eguali, rendendo questa tipologia di dash cam adatta a chi necessita di una sorveglianza continua del proprio veicolo.

La Dash cam KAWA offre un'esperienza di registrazione eccellente grazie alla sua risoluzione 2K 1440P, che assicura l'acquisizione di ogni dettaglio della scena con una qualità impeccabile sia di giorno che di notte, grazie anche alla tecnologia avanzata di riduzione del rumore WDR e 3DNR.

L'offerta per la Dash cam KAWA con sconto del 20% è particolarmente vantaggiosa per chi cerca un dispositivo affidabile e di alta qualità per la sicurezza dei propri viaggi. Con le sue funzionalità all'avanguardia come la visione notturna, la registrazione di emergenza e l'ampio angolo di visualizzazione, rappresenta una soluzione ideale per mantenere un dettagliato resoconto visivo dei propri spostamenti. Il Wi-Fi integrato e la sorveglianza di parcheggio 24 ore su 24 aggiungono un ulteriore livello di comodità e sicurezza. Vi consigliamo l'acquisto di questa dash cam per massimizzare la sicurezza e il controllo dei vostri veicoli, con il supporto di una garanzia di 12 mesi che garantisce ulteriore tranquillità.

Vedi offerta su Amazon