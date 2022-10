Se avete intenzione di allenarvi al massimo delle potenzialità dalla comodità di casa, a maggior ragione in vista della stagione invernale, o praticare i vostri sport invernali preferiti con gli attrezzi giusti, allora potrebbero interessarvi le nuove offerte Decathlon di fine ottobre. Il portale, infatti, sta proponendo tantissimi articoli sportivi a prezzi stracciati, con tagli di prezzo anche del 54%.

Tra i centinaia, forse migliaia, di articoli disponibili a prezzi scontati, la maggior parte riguarda attrezzi per rimanere in forma, come tapis roulant e cyclette, ma la selezione tiene conto anche di articoli come racchette da padel e kit per il volley, ottimi per chi piace praticare sport di squadra. Con queste offerte, dunque, Decathlon vi aiuterà a rimanere in forma e acquistare prodotti di intrattenimento spendendo poco, e lo farà anche con una piccola ma mirata selezione di articoli d’abbigliamento, cosicché le vostre esigenze di allenamento possano essere soddisfatte a 360°.

Prodotti di varia natura quindi, nonché per tutte le tasche, dal momento che i prezzi spaziano da poche decine di euro, per gli accessori più piccoli, a qualche migliaio di euro, per i tapis roulant più professionali. Lo sconto più elevato riguarda proprio uno di questi, in particolar modo il BH Fitness Vanquish, il cui prezzo crolla dagli importanti 3.499,00€ ai ben più accessibili 1.599,00€.

Si tratta di un tapis roulant pensato chiaramente per chi è solito praticare un allenamento molto intenso, alimentato da un motore capace di erogare 4 cavalli di potenza, portando il nastro fino a 22 Km/h e perfettamente in grado di reggere le varie forze di attrito. Pur essendo potente e di dimensioni generose, è capace di essere molto flessibile, con la velocità di corsa regolabile a partire da soli 1 Km/h. Il telaio pieghevole farà sì che il tapis roulant occupi tanto spazio solo quando è in funzione, per poi sembrare quasi di non averlo una volta che lo si ripone in un angolo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che è molto probabile che lo stock di prodotti sia molto limitato.

