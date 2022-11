Se gli sport estremi sono la vostra passione, o se magari lo sono i viaggi, e state cercando un modo per riprendere comodamente le vostre avventure, puntando soprattutto alla qualità del girato, che sia pulito, chiaro, e ad una risoluzione eccezionale, allora questa potrebbe essere l’offerta che fa al caso vostro, anche perché riguarda un prodotto davvero eccezionale, appartenente al mercato delle action cam.

Su Amazon, infatti, èin sconto di ben 200 euro, ovvero del 50%, la splendida action cam DJI Action 2 Power Combo, che dal prezzo originale di 399,00€, è oggi acquistabile a soli 199,00€, che non sono affatto male per un prodotto di fascia alta, specie se consideriamo il nome del suo produttore.

Se parliamo di DJI, infatti, parliamo indubbiamente di uno dei principali concorrenti del mercato delle action cam e della tecnologia fotografica in generale, visto il ben noto pedigree che l’azienda ha accumulato, negli anni, nell’ambito della dronistica, con dispositivi sempre equipaggiati con ottime ottiche per foto e video.

Qui nello specifico, la DJI Action 2 Power Combo è una action cam versatile e performante, adatta ad ogni possibile scenario, che si parli di sport estremi, terrestri e non, come anche di escursioni, vacanze o la vita di tutti i giorni.

Progettata con un innovativo design magnetico, la DJI Action 2 Power Combo è studiata per permettere un cambio rapido degli accessori annessi, permettendo così uno sviluppo creativo dei propri video, siano essi ripresi in prima persona o meno, ed a prescindere che si impugni la action cam tra le mani o la si monti su di un supporto da casco o da body cam.

La Action 2 è sempre salda, e grazie al suo ottimo software interno, può filmare in maniera efficace anche le immagini in velocissimo movimento, registrando video sempre fluidi e dettagliati. Il merito è anche del corpo ottico, costituito da un occhio supergrandangolare FOV da 155°, capace di catturare l’intero ambiente circostante, con una qualità massima in 4K a 122 fps.

Parliamo, dunque, di riprese non solo molto fluide, ma anche molto rifinite e nitide, per altro migliorate anche da due diversi software di stabilizzazione, ereditati dall’esperienza DJI nell’ambito dronistico, e capaci di restituire immagini stabili anche in condizioni estreme! Oltre a ciò, come da costume per il mercato odierno, parliamo di una action cam che è anche resistente all’acqua e che, anzi, può essere utilizzata fino a 10 m di profondità e fino a 60 m se abbinata ad una custodia impermeabile!

Robusta e durevole, questa action cam è perfetta tanto per lo sport quanto per i viaggi o per il tempo libero in generale, la DJI Action 2 Power Combo è, in estrema sintesi, una scelta davvero ottima in quello che è l’ampio panorama delle action cam e, per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina che Amazon sta dedicando all’offerta, soprattutto perché il prezzo è ottimo, e le scorte potrebbero esaurirsi immediatamente!

