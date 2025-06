Oggi vi presentiamo i Huawei FreeArc, auricolari open-ear wireless in offerta su Amazon a 79,99€ invece di 99€ con lo sconto del 19%. Dotati di impermeabilità IP57 e fino a 28 ore di autonomia, questi auricolari sportivi offrono un design ergonomico triangolare che garantisce una vestibilità sicura durante gli allenamenti. La connessione simultanea a due dispositivi e la compatibilità con iOS, Android e Windows vi permetteranno di rimanere sempre connessi.

Vedi offerta su Amazon

Huawei FreeArc, chi dovrebbe acquistarli?

I Huawei FreeArc rappresentano la soluzione ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e cerca auricolari in grado di unire performance sportive e comodità. Grazie al design open-ear e alla certificazione IP57, vi accompagneranno durante allenamenti intensi, jogging sotto la pioggia o sessioni di yoga, permettendovi di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante senza rinunciare alla qualità audio. La vestibilità sicura con supporto triangolare a 140° garantisce che rimangano saldi anche durante i movimenti più dinamici.

Offrono fino a 28 ore di autonomia totale e connettività Bluetooth multi-dispositivo. La struttura in lega Ni-Ti ultra-sottile e il rivestimento in silicone liquido assicurano comfort prolungato, mentre l'antenna a doppio risonatore permette connessioni fino a 400 metri in spazi aperti. Compatibili con iOS, Android e Windows, offrono connettività stabile e versatile, il tutto racchiuso in un design leggero e comodo, perfetto per un uso prolungato. Il loro colore verde dà anche un tocco di stile unico al tuo look.

Vi consigliamo l'acquisto degli Huawei FreeArc a 79,99€ invece di 99€ per la loro versatilità unica: il design open-ear vi permette di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante mantenendo un'eccellente qualità audio. La combinazione di resistenza all'acqua IP57, lunga autonomia e comodità li rende ideali sia per lo sport che per l'uso quotidiano. Un investimento intelligente per chi cerca auricolari innovativi e funzionali.