Il mouse Glorious Gaming Model I è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 32%! Con il suo peso ultraleggero di soli 69 grammi e il design ergonomico a nido d'ape, questo mouse da gaming vi offrirà velocità e precisione superiori. Dotato di 9 tasti programmabili, tracciamento pixel-perfect e switch garantiti per 80 milioni di clic, è l'alleato perfetto per il gaming competitivo. Il prezzo scende da 73,70€ a soli 49,99€, un'occasione da non perdere per la vostra postazione gaming!

Mouse Glorious Gaming Model I, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Glorious Gaming Model I è l'accessorio ideale per i giocatori competitivi che non vogliono scegliere tra prestazioni e comfort. Grazie ai suoi 69 grammi di peso e al design ergonomico, vi garantirà sessioni di gioco prolungate senza affaticamento. I 9 tasti programmabili e la funzione Layer Shift lo rendono perfetto per chi pratica MOBA, MMO e giochi di ruolo d'azione, dove macro personalizzate e reattività istantanea fanno la differenza tra vittoria e sconfitta.

Offre un tracciamento preciso al pixel grazie a una frequenza di polling di 1.000 Hz, che assicura una risposta rapidissima a ogni tuo movimento. La distanza di sollevamento inferiore a 1 mm ti permette di muovere il mouse con estrema precisione anche quando lo sollevi dal tappetino, ideale per cambi di posizione veloci e senza errori. Il cavo paracord "Ascended", ultraflessibile e leggero, garantisce una libertà di movimento quasi paragonabile a quella di un mouse wireless, eliminando fastidiosi impacci e impedimenti durante le sessioni di gioco più intense. In questo modo, puoi concentrarti completamente sulla partita senza distrazioni.

Con un prezzo scontato da 73,70€ a 49,99€, il mouse Glorious Gaming Model I vi offre prestazioni professionali a un costo davvero accessibile. La combinazione di leggerezza estrema, precisione millimetrica e durabilità con switch garantiti per 80 milioni di clic lo rendono ideale per MOBA, MMO e giochi competitivi. Un investimento perfetto per migliorare significativamente le vostre performance di gioco.