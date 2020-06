DOOM Eternal e tanti altri titoli Bethesda in sconto fino al 70% su GamersGate!

Ottime notizie per tutti gli amanti dei titoli Bethesda: GamersGate ha infatti deciso di mettere in offerta praticamente l’intero catalogo del celebre publisher sul proprio store con sconti fino al 70%. Tra i giochi presenti in offerta possiamo trovare veramente di tutto ed è quindi possibile acquistare ad un prezzo d’eccezione titoli come il recente DOOM Eternal, il profondo Dishonored 2 o, ancora, il sempreverde The Elder Scrolls V Skyrim. Se siete interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli in sconto il nostro consiglio è quello di fare in fretta: tali offerte avranno infatti fine il prossimo 16 giugno 2020.

Di seguito le offerte a tema Bethesda più interessanti attualmente in corso su GamersGate:

Ad essere attualmente in sconto fino al 70% su GamersGate non sono però solamente i titoli sopraelencati, ma anche tante altre opere del celebre publisher. Se siete interessati a dare un’occhiata più completa a questa lista potete trovare tutti i titoli Bethesda con sconti fino al 70% su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Bethesda a prezzo scontato «

