DOPPIO SCONTO su questa telecamera Wi-Fi Tapo con l'IA! Per una casa più sicura

Se state pensando di dotare la vostra abitazione di un sistema di sorveglianza smart, allora vi segnaliamo un prodotto che potrebbe fare al caso vostro: questa ottima telecamera di sorveglianza Wi-Fi Tapo è attualmente in offerta su Amazon a soli 35,99€ rispetto al suo prezzo originale di 59,99€, permettendovi di risparmiare il 33% oltre a un 10% aggiuntivo dato dal coupon. Questo dispositivo di sorveglianza esterno offre una visuale a 360° per coprire ogni angolo, visione notturna fino a 30 metri e rilevamenti Smart AI per un monitoraggio accurato. Posizionabile ovunque, si tratta di una telecamera di sorveglianza dall'ottimo prezzo e molto versatile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Telecamera Wi-Fi Tapo, chi dovrebbe acquistarla?

Questa telecamera Wi-Fi Tapo rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano una sicurezza affidabile e versatile per la propria abitazione o attività commerciale. Grazie alla sua capacità di fornire immagini in 1080p Full HD e una copertura visiva a 360°, questa telecamera è particolarmente consigliata per chi desidera avere un controllo completo su ogni angolo esterno, sia di giorno sia di notte, grazie anche alla sua straordinaria visione notturna che raggiunge fino a 30 metri. Con l'introduzione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle persone e il monitoraggio del movimento, si rivela perfetta per chi necessita di un sistema di sorveglianza che possa differenziare tra movimenti ritenuti normali e quelli potenzialmente intrusivi, inviando notifiche immediate in caso di rilevamento di persone.

Inoltre, la sua resistenza alle intemperie certificata IP65 garantisce prestazioni ottimali tutto l'anno, senza preoccuparsi di pioggia o polvere, rendendola ideale per chi necessita di un dispositivo di sorveglianza esterno che non richieda manutenzione frequente. La facilità di installazione e le diverse scelte flessibili di archiviazione, attraverso la possibilità di utilizzo di una scheda microSD o del servizio cloud Tapo Care, la rendono adatta sia per utenti che vogliono una soluzione pratica e senza complicazioni, sia per chi preferisce avere varie opzioni di salvataggio dei propri dati.

Scontata a 35,99€ dalla sua tariffa originale di 59,99€, la telecamera Wi-Fi Tapo rappresenta un acquisto consigliato per chi cerca una soluzione di sorveglianza esterna versatile e affidabile. Grazie alla sua ampia gamma di funzionalità intelligenti e alle sue opzioni di montaggio e di archiviazione flessibili, offre una sicurezza migliorata e una tranquillità impareggiabile a un prezzo accessibile.

