Se avete deciso di partire per le vacanze con il vostro veicolo, che sia un’auto, una moto o un pickup, potreste aver bisogno di un prodotto che consente di avviare il motore del mezzo qualora questo desse problemi durante il cammino. Amazon sta proponendo un avviatore portatile compatibile con motori a benzina e diesel a un prezzo imperdibile e il bello è che potete usarlo anche come un semplice power bank.

Questo avviatore di emergenza è così potente da avviare motori a benzina fino a 5 litri e motori diesel fino a 4 litri, il tutto in pochi secondi e fino a 30 volte prima che la batteria da 13.200 mAh si esaurisca. Normalmente servirebbero quasi 100€ per acquistarlo, ma se non vi lascerete sfuggire l’offerta sarà vostro per circa 50€, a seguito di un doppio sconto del 33% e 15%. Quest’ultimo occorre attivarlo manualmente, mettendo la spunta sul riguardo dedicato al coupon, situato subito sotto al prezzo del prodotto.

Un prodotto versatile dunque, in grado di aiutarvi ad arrivare a destinazione senza la necessità di chiedere aiuto. La certificazione IP67 fa sì che possiate utilizzarlo anche sotto la pioggia, pertanto potrete far ripartire il vostro veicolo anche se si fermasse durante una giornata piovosa. Questo avviatore portatile, inoltre, possiede tutti i sistemi di sicurezza pensati affinché la batteria non esploda, oltre a non provocare cortocircuiti o sovraccarichi, permettendovi quindi di intervenire sul vostro mezzo in totale sicurezza.

Il kit Jumper, ossia i cavi di collegamento per il vostro veicolo, sono inclusi in confezione, così come quelli che permetteranno al vostro dispositivo portatile di ricaricarsi tramite i milliAmpere presenti nell’avviatore di emergenza. Un prodotto completo e pronto all’uso, a cui non manca un sistema di illuminazione a LED con 4 modalità, che potrete usare come semplice torcia o come segnale SOS.

Insomma, un articolo che potrebbe tornarvi utile non solo in vacanza, ma ogni volta che vi mettete in viaggio con il vostro veicolo, ed ecco perché andrebbe acquistato subito a questo scontato e portato con sé. Suggeriamo quindi di visitare la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

